Прокуратура Туркестанской области заявила о хищениях сельскохозяйственных субсидий примерно на 1 млрд ₸ после проверки регионального управления сельского хозяйства. Один из самых показательных эпизодов обнаружили в Сайрамском районе: отдельные крестьянские хозяйства с помощью ложных сведений и подложных документов увеличивали объёмы произведённого молока в восемь раз по сравнению с фактическими показателями.

По итогам проверки два факта зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований как мошенничество в особо крупном размере, сообщила прокуратура. Материалы передали специальным прокурорам области.

При этом сумму около 1 млрд ₸ ведомство приводит как общий масштаб выявленных хищений. Сколько приходится на каждый из двух уголовных эпизодов отдельно, прокуратура не раскрыла. Поэтому эту сумму нельзя автоматически приписывать четырём подозреваемым по уже завершённому расследованию.

По одному делу проходят четыре подозреваемых

Расследование одного из двух уголовных дел уже завершено. По нему проходят четыре подозреваемых. Их имена, конкретные хозяйства и индивидуальный размер предполагаемого ущерба в официальном сообщении не названы.

В бюджет на сегодняшний день вернули 40 млн ₸. Кроме того, на имущество подозреваемых стоимостью более 100 млн ₸ наложен арест. Арест ещё не означает конфискацию: окончательное решение об имуществе принимает суд.

По второму уголовному делу досудебное расследование продолжается. Прокуратура не сообщает количество подозреваемых, точный размер ущерба по этому эпизоду и период, за который могли выплачиваться субсидии по недостоверным сведениям.

Это уже не первое дело о сельхозсубсидиях в регионе

В сентябре Агентство по финансовому мониторингу сообщало о другом расследовании в Туркестанской области, где ущерб от незаконного получения субсидий на животноводство оценили в 103 млн ₸. Тогда, по версии следствия, использовались четыре ИП и два ТОО, а в информационные системы вносились ложные сведения о приобретении и наличии животных. Об этом писал KZ24.NEWS.

Связь между сентябрьским делом АФМ и нынешней проверкой прокуратуры официально не заявлена. Более того, механизмы отличаются: в свежем сообщении речь идёт прежде всего о завышении объёмов произведённого молока.

Отдельные проблемы при распределении господдержки выявлялись и государственным аудитом. В 2026 году Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области сообщал о необоснованной выплате 147,6 млн ₸ субсидий 25 хозяйствам и предпринимателям. Однако нет оснований считать эти нарушения частью нынешних уголовных дел.

Таким образом, сейчас установлен факт начала двух уголовных расследований после проверки системы субсидирования, одно из которых уже завершено на стадии следствия. Виновность конкретных лиц должен установить суд.