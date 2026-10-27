Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровую перестановку в Администрации президента. Новым заведующим Отделом защиты информационных ресурсов назначен Нурболат Магзумов. Он сменил Ержана Сейткулова, который руководил подразделением более двух лет.

О назначении стало известно 27 октября 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Акорды.

Отдельным распоряжением главы государства от должности заведующего Отделом защиты информационных ресурсов освобождён Ержан Нураханович Сейткулов.

Причины кадрового решения в официальном сообщении не уточняются. Информации о новом месте работы Сейткулова также пока нет.

Что известно о Нурболате Магзумове

Нурболат Азаматович Магзумов назначен руководителем одного из структурных подразделений Администрации президента, деятельность которого связана с защитой информационных ресурсов.

На момент публикации Акорда не представила подробную биографию нового заведующего. В открытом сообщении отсутствуют сведения о его образовании, предыдущих должностях и профессиональном опыте.

Поэтому пока неизвестно, в какой организации Магзумов работал непосредственно перед назначением и какие задачи будут поставлены перед ним на новом посту.

Кто такой Ержан Сейткулов

Ержан Сейткулов родился 4 апреля 1979 года. В 2001 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Он является кандидатом физико-математических наук и ассоциированным профессором в области информатики, вычислительной техники и управления. По программе «Болашак» проходил научную стажировку в Университете штата Нью-Йорк, где изучал методы и системы защиты информации.

В начале профессиональной карьеры Сейткулов преподавал математику в Казахстанском филиале МГУ в Астане. Впоследствии работал в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва, где занимался исследованиями в области информационной безопасности и криптологии.

С 2012 по 2022 год он возглавлял Научно-исследовательский институт информационной безопасности и криптологии ЕНУ. В августе 2022 года стал директором Инженерно-технического центра Управления делами президента Казахстана.

В ноябре 2023 года Сейткулов получил должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента. Уже 4 декабря того же года он возглавил это подразделение.

После изменения структуры Администрации президента 1 августа 2024 года Сейткулов был назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов. Эту должность он занимал до 27 октября 2026 года — почти два года и три месяца.

Чем занимается отдел защиты информационных ресурсов

Отдел защиты информационных ресурсов входит в структуру Администрации президента Казахстана. Направление его работы связано с обеспечением информационной безопасности и защитой информационной инфраструктуры президентской администрации.

В задачи защиты информационных ресурсов в государственных организациях обычно входят предотвращение несанкционированного доступа, снижение рисков утечки служебной информации и обеспечение устойчивости информационных систем.

При этом детальное распределение полномочий конкретного отдела определяется внутренними документами Администрации президента. В распоряжении о назначении Магзумова не говорится о расширении функций подразделения или изменении его структуры.

Какие ещё назначения произошли в Администрации президента

Нынешняя перестановка стала не единственным кадровым решением октября.

20 октября Токаев назначил Евгения Кочетова заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента. До этого Кочетов занимал должность вице-министра культуры и информации.

Ранее, 5 октября, заведующим Государственно-правовым отделом Администрации президента стал Азамат Ескараев. Он сменил Айдара Жарылганова, освобождённого от должности 2 октября.

Однако официальных заявлений о том, что эти назначения являются частью единой реформы Администрации президента, не опубликовано.

По состоянию на 27 октября 2026 года подтверждены назначение Нурболата Магзумова и освобождение Ержана Сейткулова. Причины смены руководителя, дальнейшая карьера его предшественника и профессиональная биография нового заведующего остаются нераскрытыми.