Центральный парк Алматы: что будет с 5 га и дельфинарием «Немо»

В Центральном парке Алматы начался практический этап возврата пяти гектаров территории под государственное управление. Прежний землепользователь самостоятельно демонтирует оборудование и конструкции на участках, срок аренды которых закончился. Всего речь идёт о 94 земельных участках.

О возвращении этой территории город объявил ещё в мае. Тогда сообщил акимат, что не стал продлевать договоры с ТОО «ТФК «Алтын-Тараз» из-за отсутствия необходимых инвестиций в благоустройство и развитие инфраструктуры. Компания попыталась оспорить решение, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Теперь стало известно, что освобождение территории уже идёт. По данным СПК «Алматы», землепользователь демонтирует конструкции и оборудование. Только после завершения этих работ власти собираются разрабатывать мастер-план Центрального парка, ответила СПК на запрос BES.media.

При этом готового проекта обновления пока нет. Не определены ни стоимость будущих работ, ни конкретные объекты, которые появятся на освобождённых участках, ни сроки реализации. В мастер-плане должны решить, какие зоны сохранят, что отремонтируют и в какой последовательности будет обновляться территория.

По дельфинарию «Немо» решения пока нет

Наиболее неопределённая часть будущего Центрального парка — судьба дельфинария «Немо». СПК «Алматы» сообщила, что вопрос его дальнейшего использования рассмотрят уже при разработке мастер-плана после окончания демонтажа.

При этом городские органы пока не смогли дать даже базовые сведения о нынешней ситуации с животными. Управление предпринимательства и инвестиций сообщило BES.media, что парк и дельфинарий находятся в частном управлении и не относятся к подведомственным организациям. У ведомства нет данных о количестве и нынешнем местонахождении животных, финансировании объекта, его ремонте и дальнейших планах владельца.

На официальном сайте «Немо» сейчас размещено только сообщение о том, что дельфинарий временно закрыт на ремонт. Даты возобновления работы там нет.

Надёжно подтвердить по актуальным официальным данным, какое юридическое лицо сейчас владеет именно сооружениями и другим имуществом дельфинария, KZ24.NEWS не удалось. Ответ городского управления с отсылкой к ТОО «ТФК «Алтын-Тараз» сам по себе не доказывает право собственности этой компании на «Немо».

Даже без реконструкции «Немо» ждёт изменение статуса к 2029 году

Судьба дельфинария зависит не только от нового мастер-плана парка. Действующий закон Казахстана предусматривает отдельное ограничение для таких объектов.

Дельфинарии, созданные до принятия закона «Об ответственном обращении с животными», должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2029 года. С этой же даты начинает действовать прямой запрет деятельности дельфинариев, следует из закона.

Это не означает, что «Немо» решили снести сейчас. До 2029 года возможен переходный сценарий, а конкретную судьбу алматинского объекта власти пока не определили. Неизвестно и то, где находятся животные, которые ранее участвовали в представлениях.

В сентябре масштабного демонтажа ещё не было

Ситуация заметно изменилась за последний месяц. 25 сентября журналисты Kursiv проверяли сообщения о демонтаже аттракционов в парке, но тогда масштабного разбора объектов на месте не обнаружили: рабочие демонтировали лишь отдельное летнее кафе. Одновременно в парке проводилась санитарная вырубка деревьев.

Свежий ответ СПК показывает уже следующий этап: оборудование и конструкции на возвращаемых участках действительно демонтируются. Однако пока нельзя утверждать, что демонтируют вообще все аттракционы Центрального парка.

Акимат заявлял, что будущая модернизация должна включать озеленение, современные зоны отдыха, туристическую и культурную инфраструктуру. Но до появления мастер-плана неизвестно, какой именно Центральный парк получат алматинцы после завершения земельного конфликта.