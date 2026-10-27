Выпускница казахстанского вуза получила требование возместить около 3,6 млн теңге за обучение по государственному гранту, хотя работала учителем. Причиной стало условие сельской квоты: школа находилась в городе. По информации Kazinform, после судебного разбирательства сумму уменьшили до 2,6 млн теңге.

Историю выпускницы и разъяснения АО «Финансовый центр» 27 октября опубликовало агентство Kazinform. Случай показывает, почему для исполнения обязательств по гранту недостаточно просто официально устроиться на работу.

Почему работу в школе не приняли

По данным агентства, после университета девушка работала в журналистике, затем стала учителем в частной школе Кызылорды. Она направила справку о трудоустройстве в «Финансовый центр», однако этот период не засчитали: условия её обучения требовали работы в сельской местности.

Определяющим обстоятельством была именно городская школа. Частная форма собственности сама по себе не исключает отработку.

Номер дела, дата решения и его полный текст в публикации не приведены. Поэтому нельзя достоверно установить правовое основание снижения суммы на 1 млн теңге или утверждать, что суд признал городскую работу исполнением сельской отработки.

Сельская квота устанавливает отдельные условия

В разъяснении Министерства науки и высшего образования указано: выпускники из числа сельской молодёжи, поступившие в пределах соответствующей квоты на педагогические, медицинские, ветеринарные и сельскохозяйственные специальности, должны отработать не менее трёх лет в профильных организациях сельской местности. Форма собственности работодателя значения не имеет.

Для выпускника педагогического направления это означает, что частная сельская организация образования может соответствовать территориальному условию, а городская — нет. При этом необходимо проверить и остальные требования к конкретному трудоустройству.

Нельзя автоматически переносить эти ограничения на всех обладателей государственных грантов. Условия зависят от категории поступления, направления подготовки и применимых правил. Их стоит выяснить в комиссии по распределению своего вуза до подписания трудового договора.

Если подходящей вакансии нет: как оформить этот период

Отсутствие работы не означает, что обязательство исчезает. Но правила предусматривают официальный порядок, при котором время поиска может учитываться в срок отработки.

Согласно разъяснению «Финансового центра», опубликованному на gov.kz, при отсутствии вакансий на момент распределения комиссия выдаёт направление для регистрации в качестве лица, ищущего работу.

Обратиться в комиссию по распределению вуза и получить направление.

Подать заявление в карьерный центр по месту жительства либо оформить регистрацию через eGov или Enbek.kz.

Сохранить направление и подтверждение регистрации, включая сведения о периоде нахождения на учёте.

Передать подтверждения оператору и уточнить, какой период включён в отработку.

Время официального нахождения на учёте в качестве лица, ищущего работу, или безработного засчитывается в предусмотренном правилами порядке. Переписка с работодателями и самостоятельный поиск вакансий такой регистрации не заменяют.

Какие документы подтверждают работу

На сайте «Финансового центра» среди подтверждений названы справка с места работы, приказ о трудоустройстве, трудовая книжка, трудовой договор и сведения о пенсионных отчислениях.

Практически важно проверить две вещи: соответствует ли работа условиям гранта и получил ли оператор необходимые документы. Справка подтверждает трудоустройство, но сама по себе не устраняет несоответствие территории или организации требованиям отработки.

При смене работодателя новое место также должно отвечать условиям гранта. Подтверждающие документы необходимо направить в «Финансовый центр».

Что проверить, если уже требуют вернуть деньги

Оператор разъясняет, что при частичной отработке расходы возмещаются соразмерно фактически отработанному периоду. Поэтому получателю требования стоит запросить подробный расчёт: общую стоимость обучения, обязательный срок, зачтённые месяцы и причины исключения остальных периодов.

Затем нужно сопоставить расчёт с документами о работе, регистрации в карьерном центре и решениями комиссии. Само требование о возмещении не является штрафом фиксированного размера: сумма зависит от расходов на обучение и исполнения обязательства.

Историю выпускницы нельзя воспринимать как обещание, что суд уменьшит любой долг за грант. Для оценки конкретного спора необходимы документы об обучении, распределении и трудоустройстве, а также применимая к соответствующему периоду редакция правил.