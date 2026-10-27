О публикации в сети фильма «Моя сирийская история», рассказывающего о журналистской и гуманитарной миссии в Сирии известного в Казахстане общественного деятеля и журналиста Акмарал Баталовой, мы уже рассказывали. Это было большое интервью с самой героиней картины. И в ходе нашего разговора с Акмарал Валериановной мы затронули одну злободневную тему, на которой решили сделать акцент, посвятив ей отдельный материал.

Вопрос касался того, что в фильме Акмарал Баталова высказала своё оценочное мнение относительно попыток внешнего влияния Запада на политический строй в ряде стран мира и о распространяемых ими повсеместно технологиях смены власти. И это касается не только государств Ближнего Востока, Ирака, Сирии и Ирана, но в том числе и нашей страны, Республики Казахстан.

Как журналист, привыкший открыто и взвешенно говорить обо всём происходящем в мире, и как человек, радеющий за мир и благополучие в своей стране, считающий своим гражданским долгом говорить правду и объяснять людям, кто и почему разжигает конфликты и разрушает государства, Акмарал Валериановна решила подробней остановиться на этом сложном, но важном вопросе, требующем комплексного и честного ответа.

Акмарал Валериановна, в фильме «Моя сирийская история» Вы высказываете своё оценочное мнение относительно попыток внешнего влияния Запада на политический строй в ряде стран, в частности, в Ираке, Сирии и даже Казахстане, о распространяемых ими технологиях смены власти. Не боитесь ли Вы сейчас так открыто об этом говорить, учитывая возможные репутационные и даже личные риски? Что помогает Вам сохранять смелость в высказываниях?

Постараюсь сформулировать ответ максимально корректно и понятно.

Причём это — не просто моё личное оценочное мнение, а мнение и понимание миллионов людей, живущих в зонах перманентных военных конфликтов. Я чувствую, что мой профессиональный и человеческий долг — говорить за них, поскольку они сами лишены этой возможности. И потом, мои высказывания всегда базируются на реальных фактах, уже опубликованных в официальных источниках по всему миру.

Нью-Йорк 9/11 — старт террористического беспредела

Все помнят неоднозначный теракт 9/11 в Нью-Йорке, после которого было положено начало бесконечной череде войн с терроризмом, которые привели к тому, что терроризма стало ещё больше: он даже перешёл на государственный уровень. Теперь уже пытаются ликвидировать, убивают и похищают глав государств. Фетишем войны стала пробирка с белым веществом в руках госсекретаря США, с которой началась незаконная американская интервенция в Ирак.

Свержение президента Сирии — спецоперация ЦРУ

А для свержения Башара Асада, теперь уже бывшего президента Сирии, ЦРУ запустило самую масштабную секретную программу по контрабанде оружия и подготовке кадров, которая проводилась с 2012 по 2017 год. Целью этой тайной операции было обучать и вооружать антиправительственные сирийские оппозиционные группировки. Соединённые Штаты в лице ЦРУ руководили тактической подготовкой и оперативной координацией ключевых партнёров. Саудовская Аравия предоставляла основную часть финансирования и оружия. Иордания, Катар, Турция и Великобритания, Франция, Германия выполняли роль региональных плацдармов, материально-технического обеспечения, информационной пропаганды или дополнительной поддержки. Военные операции в значительной степени управлялись через командный центр в Аммане, Иордания. Эта программа была утверждена администрацией Обамы в период с 2012–2013 годов и была официально прекращена президентом Дональдом Трампом в июле 2017 года.

Благодаря сайту «WikiLeaks» стало известно, что Хиллари Клинтон в своих электронных письмах писала о том, что «в Сирии Аль-Каида на нашей стороне». «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая сейчас пришла к власти в Дамаске, — сирийское отделение этой запрещённой организации. Причём если через программу ЦРУ выделялись деньги на поддержку запрещённых террористических группировок ИГИЛ и ХТШ, местные курдские вооружённые отряды, которые воевали с радикальными боевиками этих незаконных вооружённых формирований, открыто вооружал и финансировал Пентагон.

Мир начал освобождаться от нагромождения лжи

В своё время говорить и писать правду о причинах сирийского кризиса было достаточно сложно. Казахстанцы могли смотреть и читать мои материалы о Сирии благодаря тому, что в тот момент меня поддержало руководство республиканского ТВ-канала «Хабар 24» и учредитель портала Tengrinews.kz Батыр Казыбаев. Зато теперь большая часть информации о сирийской трагедии есть в открытых источниках, благодаря расследованиям, прежде всего, самих сирийцев, независимых международных журналистов, стойкости Джулиана Ассанжа, хроникам сирийской войны, снятым военкорами из России, Ливана, Ирана.

Все вместе они провели огромную, опасную для их жизни и свободы работу, которая дала возможность миру начать освобождаться от нагромождения той лжи, которую глобальные корпоративные СМИ массово штамповали более одного десятилетия. В результате их усилий начались саморазоблачения некоторых политиков и представителей западных и арабских спецслужб, стал известен сценарий, технологии, инструменты и исполнители политики насильственной смены режимов. Ну и вишенкой на торте явилось публичное интервью бывшего главы ЦРУ, американского четырёхзвёздочного генерала Дэвида Петреуса со своим подопечным, амиром ХТШ под ником «Джулани», за голову которого Госдеп США обещал награду в 10 миллионов долларов, и который теперь является президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

Война у нас уже идёт

Что касается Казахстана, мне думается, что у многих наших граждан — и у простых людей, и у чиновников — нет чёткого и ясного понимания нынешней реальности.

Ведь очевидно, что война у нас уже идёт — когнитивная, информационная, политическая, торговая, тарифная, в виде кибератак и телефонного мошенничества.

Сюда же можно отнести коррупцию, наркотрафик, торговлю людьми, участившиеся случаи педофилии и даже лудоманию. Все перечисленные явления являются инструментами по ослаблению государства. И все виды этих операций явно или тайно в рамках текущей гибридной борьбы между супердержавами за зоны влияния и ресурсы уже ведутся на территории всех республик Центральной Азии, включая Казахстан. К счастью, пока без боевых действий, и очень верю, что до них не дойдёт. Ведь благодаря невидимой и очень напряжённой работе спецслужб нашей страны люди продолжают жить свою обычную жизнь. Да, проблемы, безусловно, есть, и в соцсетях мы видим их под увеличительным стеклом. Но в плане безопасности населения наши силовые органы, на мой взгляд, делают максимально возможное для её сохранения.

Об уголовной ответственности за высказывания в сети

Однако жизнь в плане информационной свободы изменилась, и не только у нас. В России, например, с 2022 года в УК РФ в связи с началом войны на Украине добавились новые статьи за «фейки об армии», «дискредитацию армии» и «призывы к экстремизму». По данным ОВД-Инфо, на август 2022 года только за антивоенные посты в соцсетях было задержано 138 человек, ещё 118 — за антивоенную символику. Всего в РФ за 2023 год, по данным проекта «Сетевые Свободы», было зафиксировано 882 уголовных преследования за публикации/посты/репосты в соцсетях. Из них 150 — с лишением свободы.

А в Германии зарегистрированы примерно 8 000 хейт-постов и 5 161 подозреваемый, однако точного числа арестов нет, но при этом там за год прошли сотни обысков.

В Великобритании в 2023 году официально зарегистрировано 12 183 ареста за «оскорбительные» посты. Эта цифра была опубликована в The Times в апреле 2025 года. По официальной статистике Минюста Королевства, по статье «grossly offensive» — «за крайне оскорбительные высказывания» в 2023 году были осуждены 1 119 человек. По этому поводу в британском парламенте 12 мая 2025 года даже проводились дебаты. Депутат прямо цитировал эти цифры: «12,183 arrests, 1,119 convictions» и спрашивал министра юстиции: «Почему так мало дел доходит до суда?» Министр объяснил, что согласно «CPS — Crown Prosecution Service guidance» (Руководство Королевской прокурорской службы) преследование за «grossly offensive» возможно только в «extreme circumstances» — при экстремальных обстоятельствах. То есть в Великобритании за посты в соцсетях в 2023 году сажали почти в 10 чаще, чем в России, хотя наказание за них мягче — дело часто обходится заключением до 2 лет или штрафом. Более свежей, открытой информации за 2024 и 2025 год я не нашла.

В США статьи за публикации в соцсетях нет вовсе, в том числе, за разжигание розни. Первая поправка к Конституции защищает даже ненавистническую речь. Наказывают только за совершённые действия: угрозы, нападения, поджоги, вандализм религиозных учреждений, дискриминацию по любому признаку. В таких случаях мотив ненависти идёт как отягчающее обстоятельство и увеличивает срок, вплоть до пожизненного или смертной казни, за убийство. Однако сейчас введены новые ограничения для СМИ — они не допускаются в Белый дом, если критикуют действующую администрацию. Таким образом, сужение свободы, особенно в интернете, — это общая тенденция.

О менеджерах, которых нанял народ

Стремление властей контролировать инфопространство в нынешних турбулентных условиях эскалации напряжения на всех уровнях вполне объяснимо, поскольку любая нестабильность при умелом использовании может перерасти в угрозу государственной безопасности. Однако следует различать угрозу государству и угрозу для отдельных представителей власти. К сожалению, некоторые наши чиновники примеряют на себя фразу Людовика XIV «Государство — это я» и забывают, что сам Токаев сказал: «Даже президент является менеджером, которого нанял народ».

Поэтому власть предержащие порой могут по-разному интерпретировать те или иные события, действия или высказывания, исходя из своих личных интересов и выгод. И под прикрытием защиты национальных интересов наряду с действительными нарушителями наказывать, например, неугодных им лично журналистов, неравнодушных активистов и блогеров. Соответственно, государственные служащие тоже должны нести строгую ответственность за свои действия, наносящие ущерб авторитету власти и вызывающие недоверие народа. При этом громкие публичные разоблачения чиновников ведут к разрушению их имиджа и к потере доверия народа к государству в целом, что, опять же, ведёт к ослаблению государственности. Тут нужно выдерживать объективность и равновесие.

Продвижение «мягкой силы» США не прекратилось

В свою очередь, при той свободе слова и выражений, которая была дозволена в соцсетях, благодаря идеям внедрения западной демократии и её институтам продвижения «мягкой силы», типа USAID, Soros Foundation и других международных организаций, некоторые пользователи не просто не привыкли нести ответственности за свои высказывания и публикации, но даже элементарно о ней не задумываются. Но при этом любое другое мнение, отличающееся от их собственного, они яростно критикуют, вплоть до крайних оскорблений, проклятий, призывов к отмене его автора и даже угроз его жизни, прикрывая это интересами нации и угрозой государству. Они даже не задумываются над тем, что главная задача всех этих фондов по развитию демократии и поддерживаемых ими многочисленных НПО — это ослабление государства и расшатывание его устоев, прикрываемая иллюзией демократического развития. Ведь без государственности не может существовать ни один народ. Не зря же это осознали даже в Европе и в самих США, поэтому администрация действующего президента не только закрыла представительство USAID, но и потребовала сократить рабочий штат офисов фонда Сороса в странах Центральной Азии. Сейчас он переименован в CAPS Unlock и имеет офис только в Бишкеке. Но это не значит, что продвижение «мягкой силы» США прекратилось. Оно просто перешло под более строгий контроль американского государства в политическом и финансовом смысле. Организация сменила «роль донора на роль поставщика экспертных услуг», как объяснили его учредители.

Китай в этом плане ведёт мудрую политику, предпочитая «мягкой» или «жёсткой» силе распространение и расширение своего экономического влияния, одновременно твёрдо и решительно отстаивая интересы своего государства. Но на настоящий момент кристально ясно, что и Пекин, и Москва кровно заинтересованы в сохранении стабильности в Центральной Азии. Оба великих соседа выступают гарантами нашего суверенитета. Россия делает это путём взаимодействия в рамках ОДКБ, обеспечивая единую систему ПВО, Китай тоже сделал это очень весомо в политическом поле, заявив после событий января 2022 года, что выступает гарантом нашей независимости.

В связи с трансформацией мира, в России, с которой мы взаимосвязаны и взаимозависимы на многих уровнях, на данном этапе тоже происходят очень сложные исторические процессы. Нельзя рассматривать их только в чёрно-белом или однобоком ракурсе. Там сейчас формируются новые национальные элиты, чётко обозначен приоритет на государственный суверенитет и самодостаточную экономику, идёт мощное духовное очищение и обновление нации. Это очень болезненные и непростые процессы. И, конечно же, есть внутренние силы, не только внешние, которые им сопротивляются. Они готовы взорвать и развалить свою же страну изнутри и в том числе с этой целью намеренно провоцируют напряжение с соседями через организованные кампании в соцсетях, на телевидении.

Да, безусловно, иностранные спецслужбы работают на ослабление связей Центральной Азии и России в интересах своих государств.

Однако чаще всего это просто политическая узколобость, близорукость и личные комплексы отдельных политиков, чиновников и медийных лиц наших стран, неумные и необдуманные высказывания которых провоцируют социальные бури в интернете, особенно в части межнациональной розни. Ненависть на этнической почве — это обоюдоострый нож, способный нанести глубокие незаживающие раны, передающиеся из поколения в поколение и мешающие сохранять добрососедские отношения между нашими народами. Казахстану с Россией необходимо врачевать эти раны вместе и избегать нанесения новых.

Три обеспокоенности CERD по Казахстану

Кстати, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) ещё в 2022 году в заключительных замечаниях по Казахстану выразил сразу три обеспокоенности.

Во-первых, рост расистского языка ненависти в интернете и соцсетях. Комитет отметил, что такая риторика способствует этническому насилию и рекомендовал государству активнее выявлять, пресекать, расследовать и при наличии оснований преследовать такие проявления, соблюдая свободу выражения мнения.

Во-вторых, замалчивание проблемы. Комитет указал на существующие напряжённости между этническими группами и повторяющиеся эпизоды межэтнического насилия и на недостаток открытого обсуждения расовой дискриминации и преступлений на почве ненависти. Рекомендация — не замалчивать, а признавать существование напряжённости, расширять диалог, бороться с предрассудками и обучать госорганы и полицию распознавать конфликты, способные перерасти в насилие.

И, в-третьих, дискурс «автохтоны — гости». CERD отдельно обратил внимание на риторику, разделяющую этнических казахов как «автохтонное» население и остальных как «гостей». По оценке ООН, такое противопоставление создаёт у меньшинств чувство исключённости. Государству рекомендовано не поддерживать риторику, разделяющую население по этническому признаку.

У нас это замечание почему-то было воспринято только в отношении «оралманов». Они были переименованы в «қандасов». В отношении равноправного отношения ко всем этносам, проживающим в нашей многонациональной республике, с безусловным преобладанием коренного казахского населения, а также к народам наших соседей по региону, ещё предстоит проделать большую работу. Причём наше общество и власти должны проводить эту работу совместно.

CCPR обеспокоен чрезмерным ограничением свобод в Казахстане

Комитет ООН по правам человека (CCPR) уже в 2025 году в заключительных замечаниях по третьему периодическому докладу Казахстана обозначил ещё одну проблему: «расплывчатость формулировок ст. 174 и антиэкстремистского законодательства».

Комитет выразил обеспокоенность, что эти нормы используются для чрезмерного ограничения свобод религии, выражения мнения, собраний и объединений. Было рекомендовано обеспечить правовую определённость и не применять эти нормы против высказываний, защищённых законом.

Таким образом, два комитета ООН ставят перед Казахстаном две взаимосвязанные задачи. Первая — реально противодействовать языку ненависти и риторике, способной перерасти в конфликт. Вторая задача: не использовать широкую уголовную норму против защищённой речи и не применять её избирательно.

Казахстан принял во внимание рекомендации ООН, и 1 июля 2026 года ст. 174 действует в новой редакции (Закон № 307-VIII от 11.06.2026), но ключевым остаётся вопрос правоприменения — к кому и как применяется норма.

Мы поднимали этот вопрос в статье «Не допустить разжигания!» на своём новостно-аналитическом портале Евразия24. Для нахождения справедливого баланса в вопросе развития демократии в казахстанском обществе и для решения проблемы межэтнической напряжённости, которая зафиксирована международными органами, нашим властям необходимо чётко определить границы того, где кончается действие статьи 23 Конституции, согласно которой «свобода слова гарантируется» и где начинается действие Уголовного кодекса. Иными словами, чрезвычайно важен стандарт применения ст. 174 УК РК: соблюдается ли баланс между обязанностью пресекать реальное разжигание розни, о котором говорит Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, и обязанностью не ограничивать законную дискуссию, на которую указывает Комитет ООН по правам человека.

Следует повышать политическую культуру общества!

Следовательно, наряду с республиканскими каналами, нам нужны площадки и программы, которые бы разъясняли гражданам нашей страны внутреннюю и внешнюю политику государства простым языком, чтобы они не занимались её превратным толкованием и сняли с ушей лапшу, которую им вешают оппозиционеры, живущие в европейском «райском саду».

Полезно было бы, на мой взгляд, ввести какую-то общественную платформу для ведения политических дебатов со строго прописанными правилами, в которых бы участвовали действующие политики, военные, дипломаты, депутаты Курултая, ассоциирующиеся с честной службой государству, которые объясняли бы, например, зачем заключаются те или иные международные договора, почему и на каких условиях подписываются соглашения по продаже или передаче в управление тех или иных природных ресурсов нашей страны, почему и для чего вводятся очередные налоги, в чём реальные причины вооружённых конфликтов в тех или иных зонах нашей планеты.

Для обсуждения последнего вопроса можно было бы привлекать экспертов из других стран, способных дать профессиональную, взвешенную оценку тем явления, которые неизбежно ведут к началу военных действий. Думаю, это снизило бы социальное напряжение и повысило политическую культуру, которую нам необходимо развивать в условиях обостряющейся борьбы за наш регион.

Агенты влияния под прикрытием западных спецслужб

Осуждённые законодательством Казахстана за коррупцию и другие нарушения бывшие высокопоставленные чиновники, уже не имеющие нашего гражданства, сформировали заграничный пул агентов влияния, которые работают под прикрытием западных спецслужб с целью давления на власти нашей страны. Как раз они и их «личинки» ведут работу по дестабилизации ситуации у нас в стране.

Именно от них, в первую очередь, звучат призывы в соцсетях по обвинению действующей власти в утаивании правды о внешних организаторах Кантара — январских событий 2022 года. Они же были инициаторами недавней вакханалии по манипуляции шоком, который испытали все казахстанцы после гибели наших молодых военнослужащих на Каспии, во время учений «Хазар Қорғаны — 2026». Были созданы тысячи аккаунтов-однодневок с заграничными IP-адресами, которые распространяли ложную информацию и хейт, направленный против Министерства обороны и армии Казахстана. Я нисколько не оправдываю действия тех, по чьей вине случилась трагедия. Но мы должны уметь различать истинное сопереживание и гнусное стремление нажиться на горе своих соотечественников с целью раскачать страну.

Дипломатическая ловушка

Скажу, что я лично хорошо понимаю, что ни президент, ни правительство, возможно, никогда не смогут озвучить, какие внешние силы стояли за организацией январских событий. Потому что если они это сделают, Казахстан должен будет официально разорвать дипломатические отношения с государствами, которые накануне начала российской СВО планировали создать хаос в Казахстане и открыть второй фронт, чтобы оттянуть силы России от Украины. Открыто назвать эти страны означало бы обвинить их в разжигании войны, а разрыв дипотношений означал бы уже объявление Казахстаном им войны. Это — дипломатическая ловушка.

Поэтому из казахстанского сегмента интернета были удалены все фото и видео доказательства участия бывшего посла иностранного государства, который координировал действия «мирных протестующих», но на иностранных ресурсах и в частных архивах они сохранены. Однако предъявить никому ничего Астана не может, тем более что этот дипломат на момент январских протестов официально уже не занимал должность посла. Кроме того, в самой стране, гражданином которой он является, поменялся президент, у которого сейчас тёплые отношения с нашим лидером.

Правильное решение президента Токаева

Относительно решения президента обратиться за помощью к ОДКБ моё мнение однозначно. Если бы её не было, Казахстан в считаные часы лишился бы своей государственности. Это становится понятно из объяснения европейского эксперта в фильме «Моя сирийская история». Так что Токаев принял тогда единственно правильное решение, благодаря которому силы коллективной безопасности взяли под контроль стратегические объекты, а силы внутренней безопасности были направлены на наведение порядка в городе. Никакие конспирологические теории здесь неуместны, и уверена, что все алматинцы, ставшие свидетелями тех страшных событий, помнят их и подтвердят мои слова.

Или ещё одно доказательство.

Помните, в мае 2025 года наш президент дал большое интервью катарскому каналу «Аль Джазира»?

https://youtu.be/oSM3aFyyuN0?si=OsOQM5oBJK1emX7O

Все казахстанские масс-медиа пересказали всё, что он сказал о реформах, внешней политике и приоритетах Казахстана, но никто не перевёл с английского и не процитировал вопрос журналиста о расследованиях в отношении первого президента страны и его семьи и ответ Токаева на него. А он был очень коротким и ёмким, и в нём содержится концентрация всех смыслов, объясняющих отношение президента к событиям «до» и «после» января 2022 года. Возможно, для официальных СМИ, по каким-то причинам, были обозначены какие-то «красные флажки», но внесистемные журналисты и блогеры, особенно оппозиционные, тоже не стали переводить на русский и обсуждать этот ответ Главы государства. А стоило бы… Во избежание дальнейших инсинуаций.

Следует повышать политическую грамотность нашего населения

Если бы существовала какая-то общественная, непредвзятая и объективная платформа, на которой профессиональные специалисты, способные вернуть доверие государству, объясняли знаковые события с позиции государственной безопасности не сухим, официальным, а доступным языком, я уверена, это бы снизило социальное напряжение и повысило бы уровень политической грамотности нашего населения. Но на такой площадке должны иметь право говорить только те эксперты, которые не заинтересованы вводить аудиторию в заблуждение, кто реально разбирается в происходящих событиях и несёт ответственность за свои слова.

Только ограниченные умом чиновники думают, что малограмотным населением легче управлять, и пытаются сделать всё для маргинализации нашего населения, саботируя политику президента. При нынешнем уровне социального инжиниринга и множестве инструментов когнитивного манипулирования, контроль над малодумающими и неумеющими критически мыслить народными массами, которыми пытаются заместить формирование современного сознательного общества с высокой гражданской ответственностью, легко могут перехватить внешние силы.

Наше правительство неплохо справляется с разъяснительной работой по цифровой безопасности, с информацией о реформах в области здравоохранения. Мне кажется, такую же работу необходимо проводить и в политическом поле.

Моя профессиональная обязанность — доносить людям правду

На Ваш вопрос, что помогает мне сохранять смелость в высказываниях, повторю, что считаю своей профессиональной обязанностью журналиста доносить людям правду. И я вижу на деле результаты этой работы. Например, на подкастах, записываемых на моём авторском YouTube-канале «Купол Юрты», в коллаборации с каналом «Евразия24», который ведёт журналист Лилия Игликова, мы неоднократно поднимали вопросы сохранения исторической памяти; недопустимости переписывания нашей истории; искажения целей и итогов Великой Отечественной войны; обесценивания Победы советского народа над фашизмом и культивирования «комплекса жертвы» в сознании нашей молодёжи; неуважительного отношения к Государственному флагу во время праздничных шествий 9 мая.

На все наши вопросы мы находим ответы в посланиях и решениях Главы нашего государства, в принятии соответствующих правительственных документов о порядке использования государственных символов и воспитании правильного отношения к ним; в изменении отношения чиновников к народному шествию «Батырларға Тағзым» — «Поклонимся Героям»; в решении о пересмотре содержания школьных учебников.

Кстати, на днях YouTube-канал «Евразия24» занял 2-е место в Евразийском международном конкурсе. Так что говорить открыто — это высокая ответственность и привилегия людей, которым не даёт спокойно жить их совесть и чувство долга.

После того как своими глазами увидела все ужасы войны и прочувствовала боль простых людей, оказавшихся в её пекле, я осознала свою гражданскую ответственность за сохранение мира и стабильности в нашем обществе, в моём родном Казахстане. Это не высокопарные слова, именно так я живу и чувствую.