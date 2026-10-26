Недоношенный мальчик, родившийся с весом около 600 граммов, остаётся в Павлодарском областном перинатальном центре № 1. Его семья просит проверить работу учреждения: родственники хотят выяснить, как ребёнок получил перелом бедра и почему, по их словам, медики не реагировали на тревогу родителей.

Жалобу семьи и ответы управления здравоохранения Павлодарской области и перинатального центра 26 октября опубликовал «Курсив». Семья ставит вопросы и о происхождении травмы, и о том, как персонал отвечал на её обращения.

Родители заметили изменения ноги до сообщения о переломе

По словам родственницы, мальчик родился в августе. К 24 октября его вес достиг 2 020 граммов.

С 20 по 23 октября родители замечали, что у ребёнка меняются цвет и размер ноги. Автор обращения утверждает, что они сообщали об этом медикам, однако должной реакции не последовало. О переломе бедра, по её словам, врачи сообщили родителям 23 октября.

Родственница также утверждает, что сотрудники объяснили травму судорогами: якобы младенец сам нанёс её себе. Эта версия передана со слов семьи. Время возникновения перелома из приведённой хронологии не следует: 23 октября — день, когда, по словам родственницы, родители узнали о нём от врачей.

Кости могут быть хрупкими, но причина этой травмы не названа

Управление здравоохранения пояснило, что выхаживание глубоко недоношенных детей — сложный процесс. Одно из возможных осложнений — остеопения недоношенных, то есть снижение минерализации костной ткани.

Минеральные вещества обеспечивают прочность костей. При снижении их содержания костная ткань становится более хрупкой. По объяснению облздрава, при таком состоянии переломы могут возникать даже при обычных движениях конечностей.

При этом ведомство не уточнило, диагностировали ли остеопению у этого мальчика. Причину его перелома в опубликованном ответе также не назвало.

В перинатальном центре сообщили, что состояние малыша стабильное. Его наблюдают совместно с травматологом областной детской больницы — специалистом, который занимается в том числе повреждениями костей.

По данным учреждения, на рентгеновском снимке видна первичная костная мозоль. Так называют ткань, которая образуется в месте перелома при его заживлении. Именно по этому признаку в центре судят о том, что перелом уже срастается.

«На данный момент специального лечения не требуется», — сообщили в учреждении.

Облздрав также заявил, что администрация центра регулярно объясняет семье состояние ребёнка и особенности медицинского наблюдения. Подробности конкретного клинического случая ведомство не раскрыло, сославшись на врачебную тайну.

Жалобу на медицинскую помощь можно подать через eOtinish

Для обращений по поводу качества медицинской помощи Минздрав рекомендует сохранять назначения, медицинские заключения и переписку со специалистом или клиникой. В перечне ведомства также есть договор и чеки.

Назначения и заключения позволяют описать медицинскую сторону обращения: какую помощь получил пациент и что ему рекомендовали врачи. Переписка помогает восстановить последовательность общения с клиникой — какие вопросы задавал пациент или его близкие и какие ответы они получали.

Жалобу на действия врачей или медицинской организации можно направить в территориальный департамент Комитета медицинского контроля Минздрава. Один из способов подачи такого обращения — система eOtinish.