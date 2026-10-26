Офисы, апартаменты, гостиницу и магазины планируют объединить в Iconic Complex в Алатау. В составе комплекса построят две башни высотой 272 и 78 метров, торговый центр и малоэтажные офисные здания. Проект предусматривает более 800 млн долларов инвестиций, а завершить строительство планируют к концу 2029 года.

26 октября в основание будущего комплекса заложили первый камень, сообщил официальный ресурс премьер-министра. На церемонии присутствовал вице-премьер Канат Бозумбаев. Iconic Complex должен стать первым небоскрёбом города и частью его формирующегося делового центра.

Генеральным подрядчиком выступает китайская компания China State Construction Engineering Corporation — она отвечает за строительство комплекса. Архитектурную концепцию, то есть общий замысел зданий и их облика, разработало американское бюро Skidmore, Owings & Merrill.

Ранее KZ24.NEWS писал о проекте в обзоре высотных зданий. В сентябрьском описании комплекс находился на подготовительной стадии, а начало основных работ ожидалось осенью. Теперь состоялась закладка первого камня; сроки завершения всего строительства пока остаются плановыми.

Две башни дополнят шесть офисных зданий

Комплекс разместится в деловом районе Gateway District. По данным собственного репортажа BAQ.KZ с церемонии и презентации проекта, его объекты займут около 12,6 гектара. На этой территории предусмотрены не только высотные здания, но и торговый центр, шесть малоэтажных офисных корпусов и общественные пространства.

Многофункциональный комплекс соединяет в одном месте несколько повседневных задач: работу, проживание, покупки и отдых. Поэтому проект включает разные типы помещений: от офисов и апартаментов до гостиничных номеров и торговых площадей.

В торговом центре планируют открыть супермаркет, другие магазины, рестораны и кафе. Торговые помещения расположатся в южной части комплекса. Общественные пространства дополнят жилую, офисную и гостиничную части проекта.

Облик комплекса связан с местным ландшафтом. Ступенчатые формы зданий вдохновлены рельефом Иле Алатау: архитекторы взяли за основу природные очертания окружающих гор. Этот замысел описывает и само бюро Skidmore, Owings & Merrill.

Большинство апартаментов разместят в меньшей башне

Самая высокая башня комплекса, T2, поднимется на 272 метра. В ней запланированы офисы, 75 апартаментов и Sky Club с панорамным видом.

В башне T1 высотой 78 метров предусмотрено 200 апартаментов. На этажах запланированы террасы, а на крыше — сад. По числу апартаментов меньшая башня будет заметно превосходить главную.

Всего в двух башнях предусмотрены 275 апартаментов. Около 73% из них придутся на T1, по расчётам KZ24.NEWS.

Отдельная часть проекта — гостиница на 175 номеров. Эти номера учитываются отдельно и в расчёт доли апартаментов не входят.

Точную стоимость ещё определяют, а городские сети уже обновляют

Бозумбаев в ответе «Курсиву» оценил стоимость проекта примерно в миллиард долларов. При этом вице-премьер отметил, что говорить об окончательной сумме пока рано.

В правительственном сообщении указан объём инвестиций более 800 млн долларов. Эта сумма задаёт нижнюю границу вложений, а оценка вице-премьера остаётся приблизительной. Окончательную стоимость комплекса ещё предстоит определить.

К строительству планируют привлечь отечественные компании как субподрядчиков — исполнителей отдельных работ при генеральном подрядчике. В официальном сообщении также названа задача привлекать казахстанских специалистов.

Отдельные требования касаются сейсмической безопасности и энергоэффективности. Первое означает устойчивость зданий при землетрясениях, которую необходимо учитывать при проектировании и строительстве. Второе связано с расходом энергии во время эксплуатации — на отопление, освещение и другие нужды комплекса.

«Проект должен быть реализован в установленные сроки с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности», — Канат Бозумбаев.

Параллельно в Алатау развивают инженерные сети и дороги для новых предприятий и строительства. Электричество, водоснабжение и транспортные подъезды нужны для работы будущих объектов. По сообщению правительства, в городе реконструируют подстанцию «Көкпа-1», строят объекты водоснабжения и ремонтируют автомобильные дороги.