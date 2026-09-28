Часть государственных пособий в Казахстане планируют назначать с учётом материального положения семьи. Минтруд 28 сентября уточнил, что речь идёт о 14 видах выплат, а изменения предполагается применять к получателям, которых «Цифровая карта семьи» относит к категориям A и B — с высоким и удовлетворительным уровнем благополучия.

При этом с 28 сентября выплаты никому не отменили. С 1 октября должно начаться поэтапное информирование граждан через SMS, eGov Mobile и банковские приложения, а законодательные поправки по реформе ещё предстоит рассмотреть. Правительство сообщило ранее, что нормативная база для перехода на адресную модель пока формируется.

Какие пособия назвал Минтруд

В свежем разъяснении ведомство назвало не 14 отдельных строк, а несколько групп государственных пособий, которых может коснуться принцип нуждаемости. Среди них:

выплаты семьям с детьми и многодетным семьям;

пособия родителям и другим лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью;

пособия по инвалидности;

пособия по случаю потери кормильца;

выплата на погребение;

отдельные специальные государственные пособия ветеранам боевых действий;

отдельные выплаты семьям погибших военнослужащих;

отдельные специальные выплаты гражданам, имеющим государственные звания.

Эти категории Минтруд назвал в разъяснении. Однако открытого официального перечня именно из 14 поимённо перечисленных выплат на момент подготовки материала KZ24.NEWS обнаружить не удалось. Поэтому разделять названные ведомством группы на 14 конкретных пособий и выдавать такой список за утверждённый было бы преждевременно.

Одно пособие могут сохранить, а другое проверить по нуждаемости

Минтруд привёл важный пример того, как предполагается применять новый принцип. Если человек с инвалидностью первой группы получает государственное пособие по инвалидности, эту выплату планируется сохранить. Но если тот же человек приобретает право на другую выплату — например, в связи с рождением ребёнка, — уже при назначении этой новой меры поддержки может учитываться нуждаемость семьи.

То есть принадлежность человека к категории A или B сама по себе не означает автоматической отмены всех получаемых денег. Подход будет зависеть от конкретного вида пособия.

Что увидит «Цифровая карта семьи»

Для определения благополучия используется «Цифровая карта семьи». По данным Минтруда, она охватывает около 20 млн граждан и более 6,2 млн семей и интегрирована примерно с 30 государственными информационными системами.

При оценке учитываются сведения о доходах и занятости, социальных выплатах, жилищных условиях, имуществе и активах, здоровье и образовании. Об этих параметрах пояснил Минтруд. В других официальных разъяснениях ведомства отмечается, что при оценке семьи учитываются данные всех совершеннолетних её членов.

Категория A соответствует высокому уровню благополучия, категория B — удовлетворительному. Именно для этих двух групп государство предлагает пересмотреть принцип предоставления части социальной поддержки.

Почему фигурируют и 36, и 39 выплат

В официальных сообщениях есть заметное расхождение в общей цифре. Правительство 21 сентября говорило о переходе на адресный принцип для 14 видов из 36 социальных выплат. В свежем комментарии пресс-службы Минтруда говорится уже о 39 видах государственных пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета.

Число выплат, которые предполагается перевести на новый принцип, в обоих случаях одинаковое — 14. Однако 36 и 39 нельзя автоматически считать одной и той же базой: в сообщениях используются разные формулировки — «социальные выплаты» и «государственные пособия». Официального разъяснения этой разницы в найденных материалах пока нет.

Что изменится с 1 октября и с 1 января

С 1 октября 2026 года должно начаться не прекращение пособий, а информирование граждан о предстоящих изменениях. Уведомления планируют направлять через SMS, eGov Mobile и приложения банков.

В материалах Минтруда переход на новый подход привязывается к 1 января 2027 года. Но окончательные правила ещё должны получить законодательное оформление: правительство сообщало, что подготовленные поправки будут внесены на рассмотрение Курултая.

KZ24.NEWS ещё летом писал о планах правительства пересмотреть систему социальной поддержки и отказаться от части неэффективных мер. Нынешние разъяснения впервые конкретнее показывают, какие группы пособий могут попасть под принцип нуждаемости.