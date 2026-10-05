Астанинский «Барыс» за 98 секунд до окончания третьего периода спас матч против московского «Спартака», а затем выиграл серию буллитов — 4:3. Тайс Томпсон сравнял счёт на отметке 58:22, когда казахстанская команда уже сняла вратаря и играла вшестером.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл 4 октября в московском «Мегаспорте». Официальный протокол клуба фиксирует итог 3:4 Б: основное время завершилось 3:3, в овертайме команды не забили, а единственный результативный бросок в серии буллитов исполнил Гарретт Пилон.

Первый период прошёл без голов. Во втором Даниил Гутик вывел «Спартак» вперёд, после чего Логан Дэй и Алихан Асетов перевернули счёт в пользу «Барыса». Москвичи ответили шайбой Данила Пивчулина в меньшинстве, а в третьем периоде Лукас Локхарт вновь сделал хозяев лидерами — 3:2.

Семь буллитов подряд никто не реализовал

Ключевой момент наступил в самой концовке. «Барыс» заменил Андрея Шутова шестым полевым игроком, и Томпсон после передач Логана Дэя и Мэйсона Морелли забил на 58:22. До сирены оставалась 1 минута 38 секунд.

Официальный сайт КХЛ отметил, что «Спартаку» не хватило именно 98 секунд, чтобы прервать затянувшуюся серию поражений. Дополнительные пять минут победителя не выявили.

В серии послематчевых бросков вратари долго не позволяли соперникам забить. Первые семь попыток оказались безрезультатными. Только восьмой буллит — бросок Гарретта Пилона — принёс «Барысу» победу.

«Барыс» второй матч подряд спас в самой концовке

Особенно примечательно, что практически такой же сценарий команда Михаила Кравца пережила двумя днями ранее. 2 октября в Нижнекамске «Барыс» уступал «Нефтехимику» 2:4, но сравнял счёт за 12 секунд до конца основного времени также при снятом вратаре. Тогда Гарретт Пилон сделал 4:4, а Семён Симонов принёс астанчанам победу 5:4 в овертайме.

Таким образом, второй выездной матч подряд «Барыс» уходит от поражения с пустыми воротами. В обоих случаях в комбинации при спасительной шайбе участвовал защитник Логан Дэй. На эту необычную серию обратил внимание Kursiv.

После победы в Москве «Барыс» набрал 14 очков в 12 матчах и поднялся на четвёртую строчку Восточной конференции. Для «Спартака» поражение стало шестым подряд. Московский клуб остался с 12 очками.

Выездную серию «Барыс» завершил с четырьмя очками из шести возможных. Следующий матч команда проведёт 10 октября дома против омского «Авангарда».