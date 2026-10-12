В проекте новой редакции Генплана Алматы после обращений жителей изменили сразу несколько спорных решений. В «Компоте», части Кок-Тобе, Калкамане-2, Мейраме и Карагайлы сохранили индивидуальную жилую застройку, от пробивки улицы Грушовой и дороги по руслу Жарбулака отказались. Но это не означает, что весь частный сектор этих районов теперь защищён от любого сноса.

Подробности по конкретным улицам НИИ «Алматыгенплан» сообщил Tengri Home. Институт уточнил, что многие схемы, вызывавшие споры весной и летом, были предварительными: после экспертизы и рассмотрения депутатами проект доработали.

Особенно важно различать функциональное зонирование и непосредственное изъятие земли. Сохранение статуса ИЖС означает отказ от перевода территории под другую застройку, но участок всё ещё может попасть под красную линию дороги или другой объект для государственных нужд.

Где в Алматы сохранили частный сектор

«Компот»

Одно из самых заметных изменений касается района, который жители называют «Компотом». Ранее часть территории обсуждалась как зона среднеэтажной застройки Ж-4. Теперь этот вариант аннулирован.

Статус ИЖС закрепили в границах: улица Сатпаева — река Жарбулак — улица Богенбай батыра — река Малая Алматинка.

Однако владельцам домов всё равно необходимо учитывать дорожные коридоры. Ещё при обсуждении проекта власти говорили о сохранении пробивок отдельных магистралей в этой части города. Поэтому статус ИЖС нельзя трактовать как гарантию неприкосновенности каждого конкретного участка.

Кок-Тобе

В части Кок-Тобе отклонили перевод частного сектора в зоны малоэтажной коммерческой застройки и спортивно-оздоровительных объектов.

ИЖС сохраняют в районе улиц Максимова, Сахариева, Домбыра, Топоркова, Диваева, Басбатыра, Яблочная, Мангистауская, Хмелева, Радлова, Чимбулакская, Комарсулу, Багалановой и Бигельдинова.

Но транспортные планы здесь остаются. В проекте сохранены коридоры продолжения улиц Богенбай батыра, Кабанбай батыра, Шевченко и Сатпаева с выходом на ВОАД. Именно владельцам участков возле будущих дорог нужно отдельно проверять красные линии после публикации окончательных схем.

Калкаман-2 и Мейрам

В жилых массивах между улицей Шаляпина, проспектом Абая, улицами Смайылова, Мусабаева и Ашимова разработчики сохранили зону ИЖС. Аналогичный приоритет заявлен для существующего частного сектора в квадрате Кунаева — Ашимова — Шаляпина — Яссауи, куда входят Калкаман-2 и Мейрам.

В самом Калкамане ситуация неоднородная: сложившиеся кварталы остаются ИЖС, но участки возле ключевых транспортных узлов и станций метро предусматриваются под среднеэтажный редевелопмент и общественные пространства.

Карагайлы

Для частных домов по улицам Козыбасы и Надырова ранее фигурировала общественно-деловая зона. Это решение пересмотрели: институт сообщил о сохранении ИЖС и озеленённых территорий.

Самал-2 и район Ботанического сада

В Самале-2 в районе Достык — Снегина новые высотные жилые объекты до 12 этажей в согласованном проекте не предусмотрены. Территорию характеризуют как сложившуюся жилую застройку.

В квартале Ауэзова — Жандосова — Манаса — Габдуллина возле Ботанического сада сохраняется мало- и среднеэтажная застройка, а точечное высотное уплотнение разработчики исключили.

От каких дорог решили отказаться

Улица Грушовая

Пробивку улицы Грушовой в предгорной части Бостандыкского района исключили из перечня активных проектов. Разработчики объяснили это желанием избежать масштабного сноса капитальных домов.

При этом полностью транспортный доступ не убирают: должны остаться локальные проезды, необходимые для пожарных машин, скорой помощи и других экстренных служб.

Река Жарбулак

Из Генплана исключили автомобильную магистраль по руслу Жарбулака, которая должна была соединить улицы Водную и Орманова. Причиной названы экологические ограничения и необходимость сохранить гидрографическую сеть.

Жители выступали против этой дороги ещё на летних общественных слушаниях. В официальных материалах обсуждений их предложение проложить связь иначе было признано экологически обоснованным и направлено на рассмотрение профильных управлений. Эти материалы размещены на портале слушаний.

Где возможность сноса и реновации осталась

Турксибский район

В границах Сейфуллина — Рыскулова — Жансугурова — Котельникова отказа от реновации не произошло. Территория остаётся зоной комплексного обновления ветхого жилого фонда с заменой аварийных каркасно-камышитовых домов среднеэтажной застройкой.

В квадрате Суюнбая — Шолохова — Акан Серы — Котельникова предусмотрен поэтапный редевелопмент. Сохраняется и пробивка улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Жумабаева и далее на восток.

Шуакты

В микрорайоне Шуакты частный сектор сохраняется только частично. Вдоль улицы Береке предусмотрены средне- и малоэтажная жилая застройка, социальные и образовательные объекты. Вдоль Айша-Биби менять функциональное зонирование пока не планируют.

Маяк и «Авиатор»

Для микрорайона Маяк и садового товарищества «Авиатор» оставили среднеэтажную жилую застройку. Высотные дома там не предусматриваются из-за ограничений приаэродромной территории, но сама идея реновации не отменена.

Роща Баума

Роща Баума площадью 137,7 га сохраняет природный и рекреационный статус. Полосу вдоль улицы Декабристов называют буферной, а многоэтажное жилое строительство у границ рощи исключено.

Но это тоже не означает автоматической отмены всех возможных изъятий. На летних слушаниях отдельно обсуждалось размещение социального объекта, в том числе детского сада, возле Декабристов. Такие конкретные решения относятся уже к ПДП и проектной документации.

Почему ИЖС ещё не гарантирует, что дом никогда не снесут

Генплан определяет функциональное назначение территории, но не является поадресным списком домов на снос. Конкретные границы дорог, социальных объектов, жилых зон и участков под изъятие уточняются в проектах детальной планировки и отдельных постановлениях.

Это уже видно на других участках города. KZ24.NEWS писал ранее о планах изъять 197 участков в микрорайоне Кайрат ради строительства дороги. Сам по себе сохранённый частный сектор не защищает участок, если через него утверждён инфраструктурный коридор.

Новый Генплан ещё не вступил в силу

28 сентября маслихат Алматы одобрил корректировки, а 29 сентября был опубликован проект постановления правительства, который полностью излагает Генплан в новой редакции.

Однако на 12 октября это ещё не окончательно утверждённая новая редакция. «Алматыгенплан» сообщает, что сейчас готовится постановление правительства. После его утверждения город обещает опубликовать итоговые графические схемы и текстовые материалы.

Именно они вместе с последующей корректировкой ПДП дадут владельцам домов наиболее точный ответ по конкретному адресу. Поэтому сегодняшние изменения заметно снижают риски для целых кварталов, но окончательно отвечать на вопрос «снесут ли именно мой дом» только по общему Генплану пока нельзя.