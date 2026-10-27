Клиентам семи микрофинансовых организаций, лишённых лицензий в Казахстане, необходимо продолжать погашать действующие микрокредиты. Решение регулятора не списывает задолженность и не предоставляет отсрочку платежей.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что проверки выявили систематические нарушения законодательства, затронувшие права потребителей финансовых услуг. Приказы о лишении лицензий датированы 23 октября 2026 года.

Какие МФО лишились лицензий

ТОО «МФО «MaxMoney» — приказ №67;

ТОО «МФО «Microfinance Systems» — приказ №68;

ТОО «МФО «SurfKaz Finance» — приказ №69;

ТОО «МФО «MFO№1» — приказ №70;

ТОО «МФО «Умит Финанс» — приказ №71;

ТОО «МФО «Вивус» — приказ №15;

ТОО «МФО «EL QAZYNA» — приказ №16.

Какие конкретно нарушения допустила каждая компания и сколько клиентов они затронули, в сообщении не раскрывается.

Что означает срок в 30 дней

По разъяснению регулятора, в течение 30 календарных дней со дня лишения лицензии компания должна пройти перерегистрацию, убрав из названия обозначения микрофинансовой организации, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Это срок для корпоративных процедур. Он не означает кредитных каникул для заёмщиков или обязанности полностью закрыть все займы за месяц.

Кому перечислять платежи

В отдельном разъяснении для заёмщиков АРРФР указывает: если права требования никому не передавались, обязательства исполняются по договору и указанным в нём реквизитам.

При законной передаче задолженности другому кредитору заёмщика должны надлежащим образом уведомить о смене кредитора и порядке оплаты. Перед переводом необходимо проверить, кому принадлежат права требования и какие реквизиты актуальны.

Если привычный способ оплаты перестал работать, практический шаг — письменно запросить у кредитора действующие реквизиты и порядок внесения платежа, сохранив обращение и подтверждение ошибки. Сам по себе технический сбой не следует считать подтверждённой отсрочкой.

Что запрещено кредитору

Лишённые лицензий организации не вправе продолжать микрофинансовую деятельность. Изменение действующих договоров также ограничено законом: исключения нельзя трактовать как разрешение произвольно повысить платежи.

При разногласиях с МФО заёмщик может обратиться к микрофинансовому омбудсману. Как отмечает АРРФР, его услуги для заёмщиков бесплатны.