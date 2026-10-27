Клиентам семи микрофинансовых организаций, лишённых лицензий в Казахстане, необходимо продолжать погашать действующие микрокредиты. Решение регулятора не списывает задолженность и не предоставляет отсрочку платежей.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что проверки выявили систематические нарушения законодательства, затронувшие права потребителей финансовых услуг. Приказы о лишении лицензий датированы 23 октября 2026 года.
Какие МФО лишились лицензий
- ТОО «МФО «MaxMoney» — приказ №67;
- ТОО «МФО «Microfinance Systems» — приказ №68;
- ТОО «МФО «SurfKaz Finance» — приказ №69;
- ТОО «МФО «MFO№1» — приказ №70;
- ТОО «МФО «Умит Финанс» — приказ №71;
- ТОО «МФО «Вивус» — приказ №15;
- ТОО «МФО «EL QAZYNA» — приказ №16.
Какие конкретно нарушения допустила каждая компания и сколько клиентов они затронули, в сообщении не раскрывается.
Что означает срок в 30 дней
По разъяснению регулятора, в течение 30 календарных дней со дня лишения лицензии компания должна пройти перерегистрацию, убрав из названия обозначения микрофинансовой организации, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Это срок для корпоративных процедур. Он не означает кредитных каникул для заёмщиков или обязанности полностью закрыть все займы за месяц.
Кому перечислять платежи
В отдельном разъяснении для заёмщиков АРРФР указывает: если права требования никому не передавались, обязательства исполняются по договору и указанным в нём реквизитам.
При законной передаче задолженности другому кредитору заёмщика должны надлежащим образом уведомить о смене кредитора и порядке оплаты. Перед переводом необходимо проверить, кому принадлежат права требования и какие реквизиты актуальны.
Если привычный способ оплаты перестал работать, практический шаг — письменно запросить у кредитора действующие реквизиты и порядок внесения платежа, сохранив обращение и подтверждение ошибки. Сам по себе технический сбой не следует считать подтверждённой отсрочкой.
Что запрещено кредитору
Лишённые лицензий организации не вправе продолжать микрофинансовую деятельность. Изменение действующих договоров также ограничено законом: исключения нельзя трактовать как разрешение произвольно повысить платежи.
При разногласиях с МФО заёмщик может обратиться к микрофинансовому омбудсману. Как отмечает АРРФР, его услуги для заёмщиков бесплатны.
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