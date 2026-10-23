В Атырау начали уточнять, какие жилые дома и земельные участки оказались внутри санитарно-защитной зоны Атырауского нефтеперерабатывающего завода. После формирования окончательного списка власти должны решить вопросы изъятия недвижимости, переселения жителей и выплаты компенсаций.

Новые границы санитарно-защитной зоны определили по итогам годичного исследования состояния атмосферного воздуха и замеров физических факторов. Проект подготовил Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха.

Акимат Атырау создал специальную межведомственную комиссию. В неё вошли представители местных властей, АНПЗ и жители территорий, расположенных рядом с предприятием. Сейчас акимат совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» проверяет сведения о собственниках и пользователях участков, оказавшихся в пределах санитарной зоны. Именно на основании этих данных будет сформирован окончательный перечень недвижимости, которая может подлежать изъятию.

Пока точное количество домов, участков и жителей, которых затронет переселение, не называется. Также ещё не объявлена общая сумма, которая потребуется на компенсации.

Рабочая комиссия должна отдельно рассматривать обращения собственников. Жителям обещают индивидуальные консультации, разъяснение процедуры переселения и выплаты компенсаций. Владельцам недвижимости также должны предоставить результаты оценки их домов. Следующую встречу с населением районов возле НПЗ планируют провести в середине ноября 2026 года. На ней комиссия должна представить результаты проведённой работы и ответить на вопросы жителей.

В АНПЗ подчёркивают, что окончательный список участков и жилых объектов появится после проверки их правового статуса и установления всех правообладателей.

Сам завод не будет самостоятельно принимать решение об изъятии недвижимости. Эта процедура регулируется Земельным кодексом Казахстана и относится к компетенции местных исполнительных органов.

Таким образом, процесс пока находится на подготовительной стадии: границы санитарно-защитной зоны уже определены и комиссия создана, однако масштаб будущего переселения и стоимость компенсаций станут понятны после завершения инвентаризации недвижимости.