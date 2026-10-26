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Четыре боксёра Казахстана вышли в финал ЧМ U19 — сборная обеспечила восемь медалей

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Четыре боксёра Казахстана вышли в финал ЧМ U19 — сборная обеспечила восемь медалей

Четыре представителя Казахстана вышли в финал ЧМ U19 по боксу в Будве, Черногория. За золотые медали 27 октября поборются Алина Кудайгенова, Бибарыс Аширбай, Зарина Толыбай и Владислав Саможонов, сообщил НОК.

Ещё четверо казахстанцев завершили выступление с бронзовыми наградами. Таким образом, у сборной уже обеспечены восемь медалей: четыре бронзы и как минимум четыре серебра. Сколько из них окажутся золотыми, определится в заключительный день турнира.

Полуфиналы прошли 25 октября. Как передаёт Sports.kz, Кудайгенова победила китаянку Яруо Чжэн — 3:2, Аширбай выиграл у узбекистанца Зулфикора Адхамжонова — 4:1. Толыбай одолела турчанку Мирей Догру, а Саможонов — азербайджанца Сафдара Маммадзаду. Оба поединка завершились единогласными решениями судей — 5:0.

Кто поборется за золото

В решающих боях казахстанцы встретятся с представителями России, Ирландии и Узбекистана. Финальные пары с участием сборной Казахстана:

  • Алина Кудайгенова, до 57 кг — Анастасия Голунова, Россия.
  • Бибарыс Аширбай, до 70 кг — Джон Донохью, Ирландия.
  • Зарина Толыбай, свыше 80 кг — Самира Итониева, Россия.
  • Владислав Саможонов, свыше 90 кг — Ислам Салихов, Узбекистан.

Дуэль Аширбая с Донохью также подтвердила федерация бокса Ирландии, а встречу Саможонова с Салиховым — организатор турнира World Boxing.

Кто завоевал бронзовые медали

По данным НОК, бронзовыми призёрами стали Мадира Жумахан в категории до 51 кг, Индира Кыдырмолдаева — до 60 кг, Данияр Акбисенов — до 60 кг и Еркетан Жаркынбек — до 90 кг. Кыдырмолдаева выступала в женской сетке, Акбисенов — в мужской.

Когда пройдут финалы ЧМ U19

Все поединки за золотые медали состоятся во вторник, 27 октября. Как подтверждает World Boxing, 26 октября на чемпионате предусмотрен день отдыха.

В программе чемпионата — 20 весовых категорий, по десять у юношей и девушек. Организаторы анонсировали трансляции всех боёв на платформе World Boxing TV. Итоговый результат казахстанской сборной станет известен после четырёх решающих поединков.

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Будва Черногория

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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