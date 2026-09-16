Ложные сведения о покупке и наличии сельскохозяйственных животных, четыре ИП, два ТОО и 103 млн ₸ бюджетных денег: 16 сентября 2026 года Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области сообщил о завершении расследования схемы с субсидиями на животноводство.

По версии следствия, которую опубликовало АФМ, для получения господдержки использовались четыре ИП, а также ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.». Формально они были зарегистрированы на третьих лиц, однако фактически контролировались участниками предполагаемой схемы через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности, позволявшие распоряжаться банковскими счетами.

Дальше, как утверждает следствие, в государственные информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных и о проведении селекционной работы. На основании этих данных оформлялись электронные заявки на получение субсидий.

Общий ущерб государству АФМ оценило в 103 млн ₸. По данным ведомства, полученные из бюджета деньги обналичивали, распределяли между участниками предполагаемой схемы и использовали в личных целях.

По делу уже арестовано имущество подозреваемых: два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок. Один из подозреваемых находится под стражей, второму суд избрал меру пресечения в виде залога.

При этом арест имущества пока не означает его конфискацию. В сообщении от 16 сентября АФМ говорит только о наложении ареста с санкции суда. Что впоследствии произойдёт с домами, автомобилями, парковочным местом и земельным участком, ведомство не уточнило.

Не раскрыты и некоторые другие существенные детали дела. АФМ не назвало подозреваемых, не сообщило точное количество животных, сведения о которых, по версии следствия, были искажены, период действия предполагаемой схемы и конкретную статью Уголовного кодекса, по которой ведётся дело. Ведомство сослалось на статью 201 УПК, ограничивающую разглашение данных досудебного расследования.

Само расследование, по заявлению АФМ, завершено 16 сентября 2026 года. Однако в опубликованном сообщении не говорится, направлено ли уголовное дело прокурору или уже передано в суд. Поэтому фигуранты на этом этапе остаются подозреваемыми, а изложенные обстоятельства являются версией следствия, а не установленной судом виной.

Для сравнения масштаба господдержки отрасли: Министерство сельского хозяйства сообщало, что в 2026 году на субсидирование животноводства по Казахстану предусмотрено 117,6 млрд ₸.