В Караганде постепенно снимают табло обратного отсчёта со светофоров. Власти объясняют это двумя причинами: обычные секундомеры не всегда совместимы с адаптивным управлением, а последние секунды зелёного могут подталкивать водителей к опасному ускорению.

Подобные изменения происходят и в других городах Казахстана. Однако единого подхода нет: в Астане часть автомобильных таймеров сохраняют, а Алматы допускает их работу вместе с адаптивной системой при технической совместимости.

Почему последние секунды могут провоцировать разгон

Таймер помогает заранее увидеть, сколько осталось до смены сигнала. Но водители используют эту информацию по-разному: один начинает плавно замедляться, другой прибавляет газ, рассчитывая пересечь перекрёсток до окончания зелёного.

Именно второе поведение назвал одной из причин демонтажа главный специалист сектора пассажирского транспорта городского отдела ЖКХ Дастан Оспанов. В официальном сообщении акимата он объяснил: некоторые автомобилисты ускоряются, когда видят последние две-три секунды разрешающего сигнала.

С точки зрения организации движения проблема возникает, когда участники потока принимают разные решения: впереди водитель уже тормозит, а следующий ещё рассчитывает успеть. Тогда увеличивается вероятность резкого торможения и опасного сближения автомобилей.

Что показали исследования таймеров

Опасения по поводу ускорения имеют научные основания. В исследовании, опубликованном в Journal of Safety Research в 2022 году, авторы сочетали эксперименты на автомобильном симуляторе и наблюдения за движением. При наличии отсчёта зелёного они выявили более резкие ускорения и торможения, а также признаки повышения риска попутных столкновений.

Однако эти результаты нельзя превращать в утверждение, что все таймеры опасны. Систематический обзор 14 исследований показал неоднозначную картину: в рассмотренных работах отсчёт зелёного сокращал некоторые опасные ситуации и нарушения, но увеличивал число проездов после включения жёлтого. Авторы признали доказательства недостаточными для общей рекомендации устанавливать таймеры ради повышения безопасности.

Поэтому наличие секундомера само по себе ещё не определяет безопасность перекрёстка. Значение имеют вид отсчёта, организация движения и реакция водителей. Исследования поведения также нельзя приравнивать к статистике реальных ДТП в Караганде.

Почему обычный секундомер не подходит «умному» светофору

Вторая причина связана с управлением сигналами. При фиксированном цикле продолжительность фаз задана заранее. Адаптивная система может менять её в зависимости от дорожной обстановки, поэтому устройству обратного отсчёта нужна актуальная информация от контроллера.

Оспанов приводил пример рассогласования: табло ещё отсчитывает время красного, хотя сам светофор уже включил зелёный. В такой ситуации цифры перестают быть надёжной подсказкой.

При этом адаптивное управление и «зелёная волна» выполняют разные задачи. Первое подстраивает работу светофоров под транспортный поток. Вторая согласовывает сигналы на последовательных перекрёстках, помогая проехать маршрут с меньшим числом остановок.

Что известно о договоре на 469 млн теңге

Согласно опубликованным ответам городских властей, договор на внедрение системы в Караганде заключили в 2024 году на 469 млн теңге. Запуск состоялся в 2025-м. Сейчас подключены 233 светофорных объекта, более 60 работают в режиме «зелёной волны». Решения убрать все таймеры не принимали.

Отдельные расходы на покупку прежних табло неизвестны: их приобретали вместе со светофорами. Балансовая стоимость снятого оборудования составляет ноль теңге. Это бухгалтерский показатель, который не означает, что устройства изначально достались бесплатно. Сумма договора на систему также не является стоимостью демонтажа секундомеров.

Почему в Астане часть таймеров оставляют

На отдельных выездных магистралях столицы сохраняют отсчёт последних 12 секунд зелёного. По оценке местных специалистов, он помогает водителям грузовиков заранее принять решение о торможении. Пешеходные таймеры тоже сохраняют.

Кроме того, на трёх светофорных объектах Астаны установлены динамические таймеры: они получают сведения от контроллера и корректируют показания при изменении продолжительности сигнала.

Таким образом, техническая альтернатива демонтажу существует. Но возможность её применения зависит от оборудования конкретного перекрёстка. Для оценки результата модернизации нужны местные данные о скорости, резких торможениях, нарушениях и ДТП до и после изменений. В проверенных материалах таких сопоставимых показателей для Караганды не приведено.