В 2025 году на содержание республиканских дорог Казахстана требовалось по нормативам около 52 млрд ₸, но фактически на эти цели предусмотрели 34,2 млрд ₸. Разница достигла 17,8 млрд ₸, а финансовое обеспечение снизилось примерно до 66% от необходимого уровня.

Это уже третий год подряд, когда финансирование отстаёт от нормативной потребности. Свежие цифры содержатся в материалах Минтранса к бюджету на 2026–2028 годы.

Динамика выглядит так:

2023 год — требовалось 47 млрд ₸, выделили 38,7 млрд ₸, дефицит составил 8,3 млрд ₸;

2024 год — потребность выросла до 49,8 млрд ₸, финансирование снизилось до 34 млрд ₸, разрыв достиг 15,8 млрд ₸;

2025 год — нормативная потребность составила 52 млрд ₸, а финансирование — 34,2 млрд ₸, недостающая сумма выросла до 17,8 млрд ₸.

По расчётам KZ24.NEWS, за два года нормативная потребность увеличилась примерно на 10,6%, тогда как само финансирование сократилось на 11,6%. В результате разрыв вырос более чем вдвое — примерно на 114% по сравнению с 2023 годом.

66% финансирования не означает, что треть дорог осталась без обслуживания

Речь идёт именно о покрытии нормативной стоимости содержания, а не о доле трасс, на которых вообще не выполнялись работы. Содержание автомобильной дороги по законодательству включает поддержание её технического состояния, оценку состояния и обеспечение безопасности движения. Работы выполняются круглый год, в том числе зимой.

Проблема недостаточного финансирования не новая. В плане развития «ҚазАвтоЖола» ранее прямо указывалось, что нехватка средств приводит к переносу устранения дефектов и в итоге может сокращать нормативный срок службы дорожных активов. Уже в 2022 году бюджет покрывал только около 80% нормативной потребности.

При этом доля республиканских дорог, находящихся в нормативном техническом состоянии, по итогам 2025 года достигла 94%. Эти показатели не противоречат друг другу: один характеризует техническое состояние сети, другой — насколько фактические расходы на её текущее содержание соответствуют рассчитанной нормативной потребности.

В 2026 году прямого ответа на размер дефицита пока нет

В бюджетных материалах на 2026 год фигурируют уже другие суммы, но напрямую продолжить ряд 2023–2025 годов ими нельзя. После октябрьской корректировки бюджета по подпрограмме, включающей капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностику и обследование республиканских дорог, предусмотрено 47,883 млрд ₸, следует из бюджета.

Однако это не 47,9 млрд ₸ исключительно на содержание: строка объединяет сразу несколько разных видов расходов. Кроме того, в опубликованных материалах нет сопоставимой цифры нормативной потребности именно на содержание дорог в 2026 году. Поэтому утверждать, что дефицит сохранился, исчез или вырос до конкретной суммы, пока нельзя.

Одновременно государственный план предусматривает увеличение доли республиканских дорог в нормативном состоянии до 95% в 2026 году. Насколько устойчивым окажется этот показатель при неполном финансировании повседневного обслуживания, будет зависеть не только от новых ремонтов, но и от того, насколько регулярно будут устраняться дефекты уже введённых трасс.