Около 1,5 тыс. человек из 11 стран приняли участие в пятом Zerenda Half Marathon в Акмолинской области. На старт вышли как опытные спортсмены, так и любители бега и скандинавской ходьбы.

В Зеренду приехали участники из Казахстана, России, Германии, Польши, Италии, Словении, Венгрии, Великобритании, США, Беларуси и Узбекистана. За пять лет забег заметно вырос. Только год назад Zerenda Half Marathon собирал около 1,4 тыс. участников, а теперь число бегунов приблизилось к 1,5 тыс.

Основная трасса проходит вокруг озера Зеренда по асфальтированным дорогам среди лесов и холмов. Полумарафонская дистанция имеет международную сертификацию World Athletics — в официальном реестре Zerenda Half Marathon указан как сертифицированная трасса на 21,1 км со сроком действия сертификата до 2027 года. Это важное уточнение к сообщению организаторов: корректнее говорить именно о сертифицированной полумарафонской трассе, а не автоматически обо всех шести дистанциях соревнования.

Участникам предложили несколько вариантов стартов — от детских забегов до 30 км. Отдельно организовали Nordic Walk на 10 км для любителей скандинавской ходьбы. Дистанция 30 км появилась в программе ещё в 2025 году под названием Zerenda Hills, тогда как полумарафон проходил как Zerenda Lake, а 10-километровый забег — Zerenda Forest. В программу также входили детские старты на 500 и 1 000 метров.

Заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев назвал забег сформировавшейся за пять лет спортивной традицией региона. Организаторами соревнований выступили общественное объединение «Экстремальная атлетика», управление физической культуры и спорта Акмолинской области и акимат Зерендинского района.

Международный статус здесь не просто формулировка организаторов. World Athletics действительно включает Zerenda Half Marathon в перечень сертифицированных шоссейных трасс Казахстана. В том же реестре находятся, например, Altay Half Marathon и забеги в Туркестане.

При этом число участников продолжает увеличиваться: около 1,4 тыс. в 2025 году против примерно 1,5 тыс. в 2026-м. Это рост ориентировочно на 7% за год.