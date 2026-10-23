При покупке техники для благоустройства Актобе из бюджета перечислили больше денег, чем требовалось: переплата превысила 556 млн теңге. Всю эту сумму уже вернули. Общий результат проверки городских закупок оказался ещё больше — в пользу государства взыскали свыше 1,3 млрд теңге.

О результатах 23 октября сообщила Генпрокуратура. Закупки проверяла прокуратура города Актобе, а подробности опубликовала областная прокуратура. Проверка затронула как приобретение спецтехники, так и исполнение договоров по городским инфраструктурным проектам.

Переплата возникла при расчётах с лизинговой компанией

Технику для благоустройства приобретали по договору с лизинговой компанией. При лизинге технику предоставляют в пользование за предусмотренные договором платежи. Поэтому финансовая сторона такой закупки требует внимания наряду с получением самих машин: перечисленные суммы должны соответствовать условиям соглашения.

Именно при исполнении договора, по данным прокуратуры, допустили излишнюю уплату бюджетных средств. Сумма свыше 556 млн теңге относится к переплате. Она не описывает полную стоимость приобретённой техники, размер лизинговых процентов или разницу с рыночной ценой машин.

Этот эпизод уже завершился возвратом денег. В сообщении областной прокуратуры указано, что излишне уплаченные средства «впоследствии полностью возвращены в бюджет». Таким образом, речь идёт о состоявшемся результате проверки, а не о предстоящем взыскании.

Подрядчики не выполнили обязательства, а заказчики не взыскивали деньги

Другая часть проверки касалась инфраструктурных проектов Актобе. По данным прокуратуры, недобросовестные подрядчики не выполнили договорные обязательства. Однако заказчики не предпринимали мер, чтобы взыскать с них авансовые платежи и суммы обеспечения договоров.

Эти два вида средств выполняют разные задачи. Аванс — предварительная оплата: деньги перечисляют до выполнения оплачиваемых работ. Для заказчика это означает, что часть средств уже передана подрядчику, хотя соответствующий результат ещё предстоит получить. Поэтому при неисполнении обязательств возникает вопрос о возврате перечисленной предоплаты.

Обеспечение договора, в свою очередь, служит финансовой гарантией выполнения обязательств. Его назначение связано с риском того, что подрядчик не исполнит условия соглашения. Проверяя такой договор, важно учитывать и оплаченные работы, и средства, которые должны обеспечивать его исполнение.

Поэтому контроль закупки продолжается и после перечисления денег. Заказчику нужно следить за тем, выполнил ли подрядчик обещанное, и реагировать на нарушения договора. В описанных прокуратурой случаях именно мер по взысканию авансов и обеспечения заказчики не принимали.

Свыше 1,3 млрд теңге взыскали по городской проверке

Общий результат проверки закупок Актобе прокуратура сформулировала как взыскание свыше 1,3 млрд теңге в пользу государства. Это итог всей городской проверки; переплата за спецтехнику — один из описанных в сообщении эпизодов. Для неё отдельно подтверждён полный возврат денег именно в бюджет.

Суммы имеют разный охват и не складываются. Источник: прокуратура Актюбинской области.

К финансовому результату добавились меры в отношении ответственных работников. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности — за нарушения при исполнении служебных обязанностей.

Отдельно прокуратура привела результат работы по всей Актюбинской области: за январь–сентябрь 2026 года она обеспечила взыскание в бюджет 10,1 млрд теңге. У этой суммы другой охват — весь регион и девять месяцев, тогда как свыше 1,3 млрд теңге относятся к конкретной проверке городских закупок Актобе.

Для города итог проверки — возвращённая переплата за технику и взысканные в пользу государства средства по закупкам. При этом финансовый результат и выполнение самих инфраструктурных проектов — разные задачи: возврат денег ещё не свидетельствует о том, что подрядчики завершили предусмотренные договорами работы.