Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила справочник по ведению бизнеса во Вьетнаме. Он поможет предпринимателям из стран Евразийского экономического союза разобраться в местных правилах, оценить условия экспорта и подготовиться к выходу на вьетнамский рынок, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ЕЭК.

Публикацию приурочили к десятилетию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, которое вступило в силу 5 октября 2016 года.

Как справочник поможет предпринимателям

В справочнике собрана информация о таможенных пошлинах, требованиях к импортируемым товарам, техническом регулировании, логистике, налогообложении и валютных операциях. Отдельные разделы посвящены регистрации и ведению бизнеса, трудовым отношениям и другим правилам работы во Вьетнаме.

Практическая ценность издания —возможность заранее оценить условия поставок и организации бизнеса, а также выявить требования, которые необходимо выполнить для выхода на местный рынок. Это особенно важно для компаний, которые планируют экспортировать продукцию или искать деловых партнёров во Вьетнаме.

Справочник также содержит перечень товаров, представляющих экспортный интерес для компаний стран ЕАЭС.

Почему это важно для бизнеса Казахстана

Для казахстанских компаний справочник может стать отправной точкой при оценке перспектив торговли с Вьетнамом. Предприниматели смогут изучить условия экспорта, сравнить требования к продукции и заранее определить возможные расходы на логистику, налоги и соблюдение местных норм.

При этом наличие соглашения о свободной торговле не означает автоматического освобождения всех товаров от пошлин. Льготы зависят от категории продукции и выполнения установленных условий, включая правила определения происхождения товара.

Справочник отражает изменения на вьетнамском рынке в 2025–2026 годах. Он призван помочь компаниям ЕАЭС использовать возможности торгового соглашения и принимать более обоснованные решения при выходе на рынок Вьетнама.