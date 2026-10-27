Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 28 октября в Анкаре примут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил после заседания кабинета министров 26 октября. Соответствующий анонс опубликован Управлением коммуникаций президента Турции.

Визит Токаева в Турцию ожидается накануне 13-го саммита Организации тюркских государств. Встреча лидеров пройдёт в Анкаре в пятницу, 30 октября. Её дату и место подтверждает секретариат ОТГ.

Саммит заявлен под девизом «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах». На встрече ожидаются главы государств — членов организации, высокопоставленные представители стран-наблюдателей и генеральный секретарь ОТГ.

Турция примет председательство в организации

На встрече планируют обсудить политическое взаимодействие, торговлю и инвестиции, транспортные связи, энергетику, цифровую трансформацию, культурное и гуманитарное сотрудничество. В повестке также находятся региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес.

Одним из ключевых событий станет переход председательства в ОТГ от Азербайджана к Турции. Подготовку к этому Эрдоган обсуждал с генеральным секретарём организации Кубанычбеком Омуралиевым 22 октября.

По предварительному анонсу, участники рассмотрят назначение нового генерального секретаря и стратегические приоритеты организации. Ожидается принятие Анкарской декларации и других документов о дальнейшем сотрудничестве.

В календаре ОТГ на 29 октября отдельно запланировано заседание Совета министров иностранных дел в Анкаре. Оно предшествует встрече глав государств.

Токаев уже посещал Турцию в апреле этого года для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Тогда он выступил за реформирование международных институтов и Совета Безопасности ООН. Подробнее — в нашем материале.