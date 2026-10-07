Строительная готовность станции метро «Калкаман» в Алматы достигла 99%. На объекте завершают строительно-монтажные работы, а закончить проект власти по-прежнему рассчитывают до конца 2026 года. Но цифра 99% не означает, что станцию можно открыть для пассажиров уже завтра: перед полноценным запуском необходимо завершить пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Свежую оценку 7 октября на брифинге Региональной службы коммуникаций назвала аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева. Сейчас строительная готовность составляет 99%, сообщила аким. Точный перечень работ, входящих в оставшийся 1%, на брифинге не раскрыли.

При этом открытие станции уже заметно отстаёт от сроков, которые назывались раньше. В декабре 2025 года мы писали, что «Калкаман» собирались открыть к лету 2026 года. Позже график уточнили: сначала завершить строительство, затем провести длительную пусконаладку и открыть станцию ближе к концу года.

В мае было 95%, в июне — 97%, теперь — 99%

20 мая исполняющий обязанности директора Алматинского метрополитена Арсен Джангильдин сообщал о готовности строительно-монтажных работ на 95%. Тоннели к тому моменту уже были полностью построены, пути уложены, а на поверхности шло благоустройство.

Тогда план выглядел конкретно: строительно-монтажные работы собирались закончить к концу июня, примерно с августа начать пусконаладку и обкатку, а в декабре запустить станцию.

25 июня акимат Наурызбайского района оценивал строительную готовность уже в 97%. В июле по участку до «Калкамана» прошёл тестовый поезд.

Однако 7 октября чиновники вновь говорят о завершающихся строительно-монтажных работах. Это означает, что майский ориентир закончить их полностью к концу июня реализовать в первоначально заявленном виде не удалось.

Почему станцию не открывают при готовности 99%

Главное различие — между строительной и эксплуатационной готовностью. Даже практически достроенная станция метро не может сразу начать перевозить пассажиров.

В августе городское управление развития дорожной инфраструктуры уточняло, что основные работы в подземной части «Калкамана» уже завершены, но перед открытием необходимо закончить пусконаладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию тогда планировали до конца 2026 года, сообщили в управлении.

Пусконаладочный этап включает проверку и настройку оборудования и систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции и движения поездов. Ранее представители метрополитена также говорили об обкатке перед запуском.

Поэтому нынешние 99% следует воспринимать именно как показатель строительной готовности, а не как готовность принимать пассажиров.

Официальный срок сейчас — до конца 2026 года

Сентябрьское сообщение акимата Алматы также закрепляет нынешний ориентир: станцию планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщил акимат при уточнении городского бюджета.

Таким образом, сегодняшнее заявление о конце года не является новым переносом. Срок уже назывался ранее. Новый факт 7 октября — достижение 99-процентной строительной готовности.

История сроков при этом получилась длинной. В более ранних планах станцию рассчитывали запустить ещё в 2025 году. В конце 2025-го открытие ожидали летом 2026-го, а к весне стало понятно, что после завершения строительства потребуется ещё несколько месяцев на пусконаладочные работы.

После «Калкамана» первую линию метро планируют продолжить дальше на запад, к транспортно-пересадочному узлу «Барлык». На участке предусмотрены ещё три станции.

Точную дату открытия «Калкамана» — конкретный день декабря или другого месяца — власти пока не объявили.