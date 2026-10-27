ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» планирует разместить шесть рабочих общежитий по 200 человек на промышленной площадке месторождения Коксай в области Жетісу. Их общая вместимость составит 1 200 мест, по расчётам KZ24.NEWS. Жильё включили в третий этап инфраструктурного проекта вместе со складами реагентов, лабораторией и пожарным депо.

27 октября началось публичное обсуждение раздела охраны окружающей среды этого этапа. Согласно карточке проекта в экологическом реестре, оно продлится до 2 ноября 2026 года. Представителем инициатора указано ТОО «AAEngineering Group».

Общежития для рабочих — часть обеспечивающей инфраструктуры месторождения. Обогатительную фабрику, гидротехнические сооружения и другие производственные объекты рассматривают в отдельных проектах. Представленный этап находится на стадии проектирования и общественного обсуждения.

Рядом с жильём запланированы лаборатория и склады реагентов

Для обслуживания промышленной площадки компания планирует построить лабораторный корпус, два склада реагентов и пожарное депо. Ещё в проект вошли закрытый материальный склад, склад-навес и открытая площадка хранения с козловым краном грузоподъёмностью 32 тонны.

Отдельно предусмотрены склад горюче-смазочных материалов с автозаправочной станцией и два контрольно-пропускных пункта. На грузовом пункте запланирована весовая. На площадке также разместят офис департамента строительства, поля для мини-футбола и волейбола.

По описанию инициатора, эти объекты будут выполнять обеспечивающие функции: они не предназначены для переработки сырья или выпуска продукции.

Площадку выбрали более чем в 10 км от ближайших посёлков

Участок расположен в Кербулакском районе, на территории месторождения Коксай, в 260 км к востоку от Алматы. В карточке указано, что территория будущей инфраструктуры свободна от застройки. Компания обосновывает выбор участка в том числе тем, что не потребуется выводить новые земли из сельскохозяйственного оборота.

По сведениям инициатора, ближайшие посёлки Карымсак, Шаган и Кугалы находятся более чем в 10 км от площадки. Компания также указывает, что участок расположен за пределами охранных зон поверхностных водных источников.

Подготовку Коксая к освоению компания, по её сведениям, начала в 2022 году. Для уточнения запасов проводились геологическая разведка и геодезические изыскания. Обсуждение раздела охраны окружающей среды третьего этапа продлится до 18:00 2 ноября.