Десять человек лишились автомобилей и денег на общую сумму свыше 600 млн ₸ после сделок с мужчиной, который представлялся менеджером автосалона. Владельцы переоформляли дорогостоящие машины через мобильное банковское приложение на указанных им людей, после чего автомобили продавались, обменивались или уходили в счёт его долгов.

Обвинительный приговор 7 октября огласил Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Как сообщил суд, дело включало 10 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, а преступная схема действовала с октября 2024 года по март 2025-го.

При общем ущербе свыше 600 млн ₸ на одного из десяти потерпевших в среднем приходится более 60 млн ₸ — по расчётам KZ24.NEWS. Фактические суммы по каждому эпизоду могли сильно отличаться: их суд в публичном сообщении не приводит.

Машины переоформляли на указанных им людей

По данным суда, мужчина имел опыт в сфере автомобильных сделок и представлялся менеджером автосалона. Клиентам он предлагал якобы выгодно продать или обменять машину либо приобрести её с последующей оплатой.

Для этого потерпевшим сообщали о якобы уже найденных покупателях и возможности заключить выгодную сделку. После этого владельцы через мобильное банковское приложение переоформляли свои автомобили на людей, которых указывал подсудимый.

Получив возможность распоряжаться транспортом, мужчина продавал машины третьим лицам, обменивал их либо передавал в счёт погашения собственных долгов. Кроме автомобилей, по материалам суда, он похищал и деньги покупателей: принимал оплату за машины, которые ему не принадлежали или ранее были получены преступным путём.

Название автосалона суд не указал. В релизе также нет данных о том, что подсудимый действительно являлся сотрудником конкретной компании: формулировка суда — он «представлялся менеджером автосалона». Поэтому связывать дело с каким-либо конкретным дилером без дополнительных документов оснований нет.

Суд назначил восемь лет лишения свободы

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы по совокупности преступлений. Наличие малолетнего ребёнка признали смягчающим обстоятельством, а опасный рецидив преступлений — отягчающим. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Это не то же дело, о котором стало известно днём ранее. 6 октября прокуратура Астаны сообщила о приговоре директору автосалона, который обещал клиентам поставку автомобилей из Китая. В той истории было шесть потерпевших и более 128 млн ₸ ущерба, а осуждённый получил шесть лет и восемь месяцев. Тот приговор уже вступил в законную силу. Схема, суммы и процессуальный статус двух дел различаются.