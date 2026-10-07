Freedom Holding Corp. масштабировал бизнес в 2026 году

2026 год стал для Freedom Holding Corp. годом масштабирования бизнеса. Группа завершила финансовый год с рекордной выручкой $2,19 млрд, вышла на банковский рынок Турции и продолжила расширять цифровую экосистему. Одновременно Freedom SuperApp приблизился к 6 млн зарегистрированных пользователей.

Увеличение темпов роста

Финансовый год Freedom Holding Corp., завершившийся 31 марта 2026 года, стал рекордным по выручке. Показатель достиг $2,19 млрд против $2 млрд годом ранее. Чистая прибыль составила $153,3 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с $76,2 млн в 2025 финансовом году.

За год существенно вырос и размер бизнеса. Активы холдинга на конец марта достигли примерно $13,2 млрд против $9,9 млрд годом ранее. Число клиентов Freedom Bank Kazakhstan увеличилось с 2,52 млн до 5,03 млн. Брокерское направление также расширило аудиторию: количество розничных клиентов выросло с 683 тыс. до 858 тыс.

Динамика сохранилась после завершения финансового года. В апреле–июне 2026 года Freedom Holding Corp. получила $732,5 млн выручки, что на 40% больше результата за аналогичный период предыдущего года. Доход брокерского направления вырос на 60%, до $282,6 млн, банковского – на 54%, до $225,2 млн. Активы группы за первый квартал нового финансового года увеличились еще на 7% и достигли $14,05 млрд.

Рост обеспечивали не только базовые финансовые услуги. Доходы от продажи товаров и услуг за 2026 финансовый год увеличились на 143%, до $97,4 млн. Существенную роль сыграло развитие новых направлений, включая телекоммуникационный бизнес.

Экспансия на турецкий рынок

Вторым крупным изменением для Freedom Holding Corp. стало укрепление присутствия в Турции. В марте компания договорилась о покупке 99,32% Turkish Bank A.Ş. Сделку закрыли 31 июля после получения необходимых разрешений со стороны турецких регуляторов.

После завершения сделки банк получил новое название – Freedom Bank A.Ş. Пакет перешел к Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., через которую холдинг развивает бизнес в Турции. В совет директоров банка вошел Тимур Турлов.

Покупка банка дает Freedom Holding Corp. возможность развивать в стране сразу несколько финансовых продуктов. Речь идет не только о привлечении депозитов или кредитовании. Следующим этапом стало развитие брокерского направления.

13 августа Freedom Yatırım получила операционную лицензию Совета по рынкам капитала Турции. Компания получила возможность предоставлять широкий спектр брокерских услуг на местном рынке. Для холдинга это означает появление полноценной связки банковского и инвестиционного бизнеса в новой юрисдикции.

На развитие турецкого направления компания планирует направить около $300 млн. По замыслу руководства, банковские и брокерские сервисы должны стать основой цифровой финансовой платформы, адаптированной к потребностям местных клиентов.

Рост клиентской базы SuperApp

Еще одна заметная тенденция года – увеличение масштаба Freedom SuperApp. Приложение запустили в апреле 2024 года, а уже к марту 2026-го его месячная аудитория достигла 2,59 млн человек. За год показатель вырос на 154%. Средняя дневная аудитория увеличилась с 183 тыс. до 635 тыс. пользователей. Число зарегистрированных пользователей с тех пор превысило к 6 млн.

SuperApp объединяет банковские продукты, инвестиционные услуги, страхование и платежи. В приложении также доступны сервисы для повседневных покупок и поездок: продукты, билеты, авиаперелеты и туристические предложения. В цифровую экосистему входят Arbuz.kz, Freedom Ticketon и Freedom Travel.

При оценке масштаба бизнеса важно разделять аудиторию самого приложения и клиентскую базу всей экосистемы. К марту 2026 года последняя превышала 14 млн человек. В нее входят пользователи различных сервисов группы, поэтому показатель не означает, что все они одновременно являются пользователями SuperApp.

Расширение цифровой модели сопровождается выходом в новые сферы. В апреле Freedom Holding Corp. объявила о покупке немецкой ChessBase – компании, известной разработками в области шахматного программного обеспечения и баз данных. Около €5 млн планируется направить на модернизацию платформы и внедрение искусственного интеллекта. В дальнейшем ChessBase должна стать частью цифровой экосистемы Freedom.