Новому министру обороны Казахстана Айдосу Мырзахметову 45 лет, а звание генерал-майора он получил менее чем за пять месяцев до назначения главой ведомства. Значительная часть его более чем 20-летней военной карьеры прошла в Службе государственной охраны, после чего в 2024 году он возглавил Силы специальных операций Вооружённых сил.

Айдос Мырзахметов был назначен министром обороны 27 сентября 2026 года. В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев принял нового главу ведомства и поручил ему укреплять обороноспособность, повышать боевую готовность и совершенствовать систему военного управления. Отдельно президент потребовал поставить безопасность военной службы и сохранение жизни военнослужащих в число безусловных приоритетов.

Официальная биография нового министра до назначения была представлена в открытых источниках довольно скупо. KZ24.NEWS изучил старые кадровые сообщения, публикации Минобороны, документы Акорды и государственные реестры и восстановил часть его карьерного пути.

От Военной академии до Службы государственной охраны

Айдос Сакенович Мырзахметов родился 12 августа 1981 года в Жамбылском районе Алматинской области. В 2002 году он с отличием окончил Военную академию Вооружённых сил Казахстана. В дальнейшем проходил курсы оперативной и командной подготовки в системе национальной безопасности и государственной охраны. В 2025 году окончил Национальный университет обороны.

Минобороны сообщило, что Мырзахметов прошёл все ступени офицерской службы в Службе государственной охраны, последовательно занимая командные и руководящие должности.

При этом в короткой официальной биографии конкретные посты внутри СГО не перечислены. Один из них удалось установить по более ранним публикациям. Kazinform в январе 2024 года указывал, что в марте 2022 года Мырзахметов занимал должность начальника Восьмого департамента Службы государственной охраны.

Таким образом, к 40 годам будущий министр уже руководил одним из департаментов структуры, отвечающей за охрану президента, других охраняемых лиц и объектов.

В 2024 году Мырзахметову доверили Силы специальных операций

9 января 2024 года распоряжением президента Мырзахметов был назначен командующим Силами специальных операций Вооружённых сил Казахстана.

ССО — сравнительно молодое самостоятельное командование. Оно было создано в январе 2022 года для выполнения специальных задач в сфере обороны и военной безопасности.

В период командования Мырзахметова подразделения ССО участвовали в развитии нового формата подготовки. В 2024 году на полигоне «Орда» прошло первое в истории Вооружённых сил квалификационное испытание бойцов ССО на право ношения бордового берета. Из 54 допущенных военнослужащих испытания смогли завершить 29. Мырзахметов тогда заявил, что такие проверки будут проводить ежегодно.

При нём Казахстан также принимал многонациональные учения спецподразделений «Безграничное братство-III». В них участвовали военные Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана, наблюдателями выступили представители Иордании и Кыргызстана. В манёврах были задействованы около 300 военнослужащих, бронетехника, армейская авиация и беспилотники. Учения открывал Мырзахметов, который на тот момент носил звание полковника.

Генерал-майором стал только в мае 2026 года

Ещё в ноябре 2025 года официальные сообщения Минобороны называли Мырзахметова полковником. Высшее офицерское звание генерал-майора он получил 6 мая 2026 года.

Соответствующим президентским указом №1268 звания генерал-майора были присвоены четырём военнослужащим, в том числе Айдосу Мырзахметову. Минобороны позднее подтвердило присвоение ему звания.

От получения генеральского звания до назначения министром обороны прошло менее пяти месяцев. При этом Мырзахметов не был заместителем министра или начальником Генерального штаба: непосредственно перед новым назначением он продолжал руководить Силами специальных операций.

Что ещё известно о новом министре

Мырзахметов награждён орденом «Айбын» II степени, который получил в 2022 году. В открытой биографии конкретные обстоятельства вручения этой награды не раскрываются. Министр женат, воспитывает троих детей.

Документы государственных закупок дополнительно подтверждают его административную роль в структуре ССО. В 2025–2026 годах Мырзахметов фигурировал в документах войсковой части 32039 как командир части и утверждал документы от имени заказчика. Например, соответствующая подпись присутствует в договоре от апреля 2026 года.

При этом до назначения министром Мырзахметов оставался относительно непубличным военачальником. В открытых источниках практически нет его больших интервью или подробных выступлений о военной политике. Большинство публикаций связано с деятельностью Сил специальных операций, учениями и боевой подготовкой.

27 сентября после назначения Токаев обозначил перед новым министром несколько первоочередных направлений: боеготовность армии, военное управление и безопасность военнослужащих. Поэтому именно эти сферы станут первыми, по которым можно будет оценивать решения нового руководства Минобороны.