Астана осенью 2027 года впервые примет M360 Eurasia— международный форум глобальной ассоциации мобильной индустрии GSMA. Соглашение об этом Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и GSMA подписали во время AI & Digital Bridge 2026.

Принимающим спонсором M360 Eurasia станет Beeline Казахстан, входящий в международную группу VEON. Форум соберёт мобильных операторов, технологические компании, регуляторов и экспертов из стран Евразии. Среди заявленных направлений — искусственный интеллект, цифровая инфраструктура, новые модели связи, регулирование и цифровая доступность.

Для Казахстана это будет первый M360 Eurasia. В последние годы форум проводился в Узбекистане: в 2025 году его принимал Ташкент, а 20–21 мая 2026 года мероприятие впервые прошло в Самарканде. GSMA тогда заявляла, что форум посвящён в том числе развитию ИИ, телеком-инфраструктуры и цифровой экономики региона.

Таким образом, в 2027 году площадка M360 Eurasia переместится из Узбекистана в Казахстан.

Что такое M360

M360 — серия региональных мероприятий GSMA, той же международной ассоциации, которая организует выставки Mobile World Congress. GSMA объединяет операторов мобильной связи и компании более широкой телеком- и технологической экосистемы. В отличие от глобального MWC, мероприятия серии M360 ориентированы на отдельные регионы и объединяют представителей бизнеса и государственных регуляторов для обсуждения отраслевой политики, инфраструктуры и технологий.

На странице M360 Eurasia 2027 GSMA уже называет среди будущих тем цифровую государственную инфраструктуру, внедрение ИИ, защищённые сети и новые модели связи.

Руководитель GSMA по Европе и Центральной Азии Ласло Тот связал выбор Астаны с многолетним сотрудничеством организации с казахстанской цифровой отраслью. Среди направлений он выделил распределение радиочастот, 5G, цифровую инфраструктуру и разработку ИИ-решений на местных языках.

У Казахстана и GSMA действительно уже были совместные технологические проекты. Например, ещё на M360 Eurasia в Баку в 2024 году GSMA Foundry, VEON, Beeline Казахстан и Barcelona Supercomputing Center объявили о сотрудничестве в области ИИ и языковых технологий для языков с недостаточным количеством цифровых данных.

Форум пройдёт на фоне нескольких крупных телеком-проектов

К моменту подписания соглашения Казахстан уже запустил технологию прямого подключения обычных смартфонов к спутникам.

В конце сентября Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile запустил Direct to Cell. Смартфон может подключаться непосредственно к спутниковой сети там, где отсутствует наземное покрытие, без отдельной спутниковой антенны или телефона. Сейчас технология доступна на совместимых Android-устройствах. Поэтому формулировку исходного сообщения о «тестировании первого прототипа» уже стоит исправить: к октябрю 2026 года речь идёт не о тестировании — коммерчески доступный сервис уже запущен. VEON называет Beeline первым оператором Казахстана, запустившим такую услугу.

Ещё одно направление — создаваемый в Экибастузе Data Center Valley. Здесь важно не создавать впечатление, что дата-центр мощностью 1 ГВт уже строится как единый утверждённый объект. Правительство сообщает, что проект находится в стадии реализации, под него выделена земля и приобретена подстанция мощностью 215 МВт. 1 ГВт — потенциальная мощность всего кластера, рассчитанного на поэтапное развитие и привлечение крупных международных клиентов.

Отдельно в августе KAZAKH INVEST сообщал о переговорах с сингапурской Energy Capital Global по созданию на этой площадке кампуса для ИИ-вычислений. Его первая очередь рассматривается примерно на 100 МВт с возможным последующим расширением до 1 ГВт.

Таким образом, к проведению M360 Eurasia Казахстан рассчитывает одновременно развивать несколько направлений цифровой инфраструктуры — наземные мобильные сети, спутниковую связь и вычислительные мощности для ИИ.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что проведение форума должно стать площадкой для международной кооперации, привлечения инвестиций и продвижения казахстанских телекоммуникационных и ИИ-проектов.

Точная дата M360 Eurasia 2027 пока не объявлена. Согласно подписанному соглашению, мероприятие планируется провести в Астане осенью следующего года.