В Карагандинской области расширяют агропромышленный кластер «Евразия Инвест LTD». После завершения всех очередей молочно-товарная ферма выйдет на 6 тыс. дойных коров и более 70 тыс. тонн молока в год. Общий объём инвестиций компании в 11 проектов региона превышает 54 млрд ₸, будет создано 345 рабочих мест.

С ходом проектов ознакомился министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Первая очередь фермы на 1,2 тыс. коров уже работает, сейчас строится вторая на 2,4 тыс. голов. Её планируют запустить в 2027 году, строительство третьей очереди начнётся в 2028-м. После завершения всех этапов общее поголовье с молодняком превысит 15 тыс. голов.

Компания развивает собственную кормовую базу: её земельный фонд составляет около 56 тыс. га, в том числе 10 тыс. га орошаемых земель. Параллельно расширяется инфраструктура хранения — элеватор на 35 тыс. тонн планируют увеличить до 50 тыс., ещё 17 тыс. тонн позволяет хранить действующее овощехранилище. Строительство трёх новых объектов добавит ещё 35 тыс. тонн мощностей.

Другой проект — хозяйство «Асхат». За три года его посевные площади выросли с 1 тыс. до 18 тыс. га, включая 1,2 тыс. га орошаемых земель. В планах — увеличение орошения до 10 тыс. га, строительство МТФ на 1,5 тыс. голов, откормочной площадки на 5 тыс. голов и развитие картофелеводства.

Также министр посетил молочно-товарную ферму ТОО «МФ Рамадан». Сейчас 1,1 тыс. дойных коров дают около 33 тонн молока в сутки. Поголовье планируют увеличить до 1,5 тыс., а производство — до 40 тонн. Сапаров поручил соблюдать сроки реализации проектов и обеспечить их выход на проектные мощности. Особое внимание министерство намерено уделять орошению, кормовой базе, современным технологиям и эффективному использованию земель.