Средняя за квартал численность работников малых предприятий Казахстана во II квартале 2026 года составила 1 312 296 человек против 1 607 244 годом ранее. Разница — 294 948 человек, или 18,4%, по расчётам KZ24.NEWS.

Одновременно среднемесячная зарплата в этой статистике выросла с 349 363 до 414 008 ₸ — на 18,5%. Такие данные 23 сентября опубликовало Бюро национальной статистики.

Однако трактовать разницу в 294 948 человек как число потерянных рабочих мест или уволенных сотрудников нельзя. Статистика формируется по обследованию малых предприятий, а сама форма 2-МП проводится выборочно. В опубликованном релизе БНС нет объяснения, какая часть изменения связана непосредственно с занятостью, а какая может быть связана с составом обследуемых предприятий, их переходом между категориями или другими статистическими факторами.

Почему 295 тысяч нельзя автоматически считать увольнениями

Есть дополнительный повод относиться к прямому сравнению осторожно. В релизе за I квартал 2026 года БНС указывало 150 502 малых предприятия против 339 640 годом ранее — сокращение более чем вдвое. В свежей таблице за II квартал количество охваченных малых предприятий вообще не приведено, хотя в аналогичном релизе за 2025 год такой показатель был.

Кроме того, территориальные подразделения БНС прямо называют форму 2-МП выборочным статистическим обследованием. Отдельного публичного пояснения БНС о том, менялся ли в 2026 году дизайн выборки, её охват или порядок расчёта квартальной численности работников, KZ24.NEWS в опубликованных материалах не нашёл.

При этом направление снижения подтверждается и другим набором официальной статистики. В мониторинге МСП на 1 апреля 2026 года БНС показывало 1 260 449 занятых на предприятиях малого предпринимательства против 1 619 158 годом ранее. Это на 358 709 человек, или 22,2%, меньше, по расчётам KZ24.NEWS.

Парадоксально, что число действующих предприятий малого предпринимательства в том же мониторинге не уменьшилось, а выросло с 361 654 до 376 151 — примерно на 4%. Само Бюро причины такого расхождения в публикации не объясняет.

Доходы и выпуск снизились, а средняя зарплата выросла на 18,5%

Численность — не единственный показатель малого бизнеса, изменившийся за год. Сравнение II квартала 2025-го и II квартала 2026-го даёт следующую картину:

средняя численность работников: 1,61 млн → 1,31 млн человек, −18,4%;

среднемесячная зарплата: 349 363 → 414 008 ₸, +18,5%;

выпуск продукции, работ и услуг: 13,82 → 12,79 трлн ₸, −7,4%;

доход от реализации: 26,23 → 23,33 трлн ₸, −11%;

валовая прибыль: 8,98 → 8,66 трлн ₸, −3,6%.

При этом расходы малых предприятий сократились ещё сильнее — с 12,8 до 10,72 трлн ₸, примерно на 16,3%, по расчётам KZ24. Сальдированный финансовый результат, который БНС определяет как прибыль, наоборот, вырос с 4,36 до 4,82 трлн ₸ — примерно на 10,4%.

Таким образом, сегодняшняя статистика действительно фиксирует очень резкое уменьшение учитываемой численности работников малого бизнеса одновременно с ростом средней зарплаты. Но пока БНС отдельно не разъяснит сопоставимость квартальных выборок 2025 и 2026 годов, корректная формулировка — «численность в статистике снизилась почти на 295 тысяч», а не «Казахстан потерял 295 тысяч рабочих мест».