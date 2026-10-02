Заместитель генерального прокурора России подал иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову, Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и А. С. Щукину. Заявление поступило в Тверской районный суд Москвы 24 сентября — за два дня до избрания Турлова президентом Международной шахматной федерации FIDE. При этом содержание требований в открытой карточке дела не раскрыто.

В карточке суда дело проходит как административное. Номер дела — 02а-1568/2026, административным истцом указан заместитель генерального прокурора РФ. На 15 октября суд назначил «беседу» сторон. Категория указана как прочие споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.

«Ъ» сообщил о возможной конфискации активов

Главная интрига — что именно требует Генпрокуратура. Вечером 1 октября «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на свои источники, что иск может быть направлен на признание Турлова и других ответчиков экстремистами и обращение их активов в доход государства. Само издание отдельно отметило, что официальных комментариев суда и Генпрокуратуры по существу требований не было.

По данным «Ъ», источники связывают возможные претензии с пожертвованиями в пользу Украины. Издание упоминает 1 млрд ₸, перечисленный посольству Украины в Казахстане для закупки гуманитарной помощи, а также €2 млн от Freedom Holding на автомобили скорой помощи через платформу UNITED24. В доступной карточке суда этих обстоятельств нет. Официального текста иска или сообщения Генпрокуратуры с такими требованиями на момент проверки KZ24.NEWS найти не удалось, поэтому считать эту версию установленным содержанием иска пока нельзя.

Freedom говорит, что активов в России нет

В пресс-службе Freedom Holding сообщили Forbes, что юристы изучают материалы, компания пока не понимает сути иска и не видит существенных рисков для деятельности холдинга. В компании также заявили, что у холдинга нет активов в России и он не ведёт там деятельность.

Есть и терминологическое расхождение. Freedom в комментарии Forbes назвала обращение Генпрокуратуры «гражданским иском», тогда как судебная картотека относит дело к административному судопроизводству. Пока текст заявления не опубликован, надёжнее ориентироваться на процессуальную категорию, указанную самим судом.

Российский бизнес группа продала ещё в 2023 году. В форме 8-K для SEC Freedom Holding сообщила, что 27 февраля 2023 года завершила продажу 100% российской инвестиционной компании Freedom Finance и её банка Максиму Повалишину. Стоимость сделки на дату закрытия составляла $140 млн: $51,5 млн денежными средствами и около $88,5 млн в виде переданного обязательства.

Через два дня после регистрации иска, 26 сентября, Турлов был избран президентом FIDE. В сообщении холдинга указано, что во втором туре он получил 110 голосов против 85 у Вадима Розенштейна. Публичных данных, которые связывали бы сам иск с выборами в FIDE, нет: эти события лишь близки по времени.

Следующая известная дата по делу — 15 октября. До публикации текста иска остаётся неясным, какие именно требования предъявлены каждому из ответчиков и о каких активах может идти речь.