В Чёрном море у побережья Сочи вечером 6 октября произошёл крупный пожар на танкере. На многочисленных видео очевидцев видны открытое пламя и плотный столб чёрного дыма, заметный с разных точек побережья.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин подтвердил возгорание судна. После пожара власти временно закрыли пляжи, а жителей и туристов попросили по возможности меньше находиться на улице и не открывать окна.

Специалисты вместе с Росгидрометом ведут мониторинг состояния воздуха и воды. Пока официально не подтверждено, что нефтепродукты попали в море.

Украинские паблики подают пожар как возможный результат атаки

В украинском информационном пространстве происшествие быстро начали связывать с возможной атакой на российское судно.

Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов обсуждает версию удара морского или воздушного беспилотника и фактически преподносит произошедшее как небольшой успех. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Ни российские власти, ни украинская сторона на момент публикации официально не заявляли, что танкер был поражён украинским БЭК или БПЛА. Поэтому говорить об атаке как об установленном факте преждевременно.

Горящим судном может быть AFRAMAX RIO

По предварительным данным СМИ, речь может идти о нефтяном танкере AFRAMAX RIO под флагом Либерии. Официально название судна власти пока не подтвердили.

На отдельных кадрах пламя выглядит как длинная полоса непосредственно у поверхности моря. Именно это породило предположения о возможном разливе топлива.

Однако по видео невозможно достоверно установить, горит ли нефтепродукт на воде или такой эффект создают масштаб пожара и ракурс съёмки.

Причина пожара пока неизвестна

Что именно привело к возгоранию, официально не сообщается.

Версия атаки выглядит особенно заметной на фоне регулярных предупреждений об угрозе безэкипажных катеров в районе Сочи и Сириуса, однако сама по себе эта предыстория ничего не доказывает.

К этому часу достоверно известно о пожаре на танкере, сильном задымлении, закрытии пляжей Сириуса и экологическом мониторинге.

Подтверждённых данных о разливе нефтепродуктов, причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет.