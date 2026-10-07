Четверых водителей, попавших на видео во время опасной поездки по трассе Алматы — Астана, отправили под административный арест на 10 суток. На участников ночного заезда полиция составила сразу 14 протоколов, причём отдельное нарушение получил мужчина, запускавший пиротехнику из люка движущегося BMW.

Сам заезд произошёл не 7 октября, а ещё ночью 3 октября. Около 00:30 четыре автомобиля выехали от ресторана в посёлке Жибек Жолы Карасайского района и продолжили движение по автодороге Алматы — Астана. Запись с грубыми нарушениями ПДД попала в поле зрения полиции, после чего участников установили.

К административной ответственности привлекли Еркебулана Жолдасбая, Бекарыса Махсетова, Ержана Жумалиева и Ардака Турганбая. На четырёх водителей составили в общей сложности 13 протоколов по фактам грубых нарушений правил дорожного движения и хулиганства, сообщила полиция.

Пятый участник запускал фейерверк из люка BMW

Отдельно полиция установила Мейрбека Базарымбетова. По данным МВД, во время движения он находился в люке автомобиля BMW и запускал пиротехнические изделия. В отношении него составили ещё один административный протокол.

Таким образом, на пятерых участников истории пришлось 14 протоколов: 13 — на четырёх водителей и ещё один — на мужчину с пиротехникой.

После рассмотрения материалов суд назначил административный арест сроком на 10 суток. Kazinform уточняет, что такое наказание получили четверо из пяти участников. При этом в публикации Polisia.kz отдельно не расписано, какое именно взыскание назначено мужчине, запускавшему фейерверк, поэтому утверждать, что он также был арестован на 10 суток, оснований недостаточно.

Полиция назвала такое поведение демонстративным и опасным и напомнила, что оно создаёт угрозу другим участникам движения.

История получила продолжение именно после установления участников и решения суда. Поэтому распространяющиеся 7 октября формулировки о том, что водители якобы только что устроили опасный заезд, неточны: события на дороге произошли четырьмя днями ранее — 3 октября.