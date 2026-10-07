Полиция Шымкента завершила досудебное расследование по факту смерти 13-летнего подростка, который работал в одном из банкетных залов города. Экспертиза установила, что ребёнок умер из-за внезапной остановки сердца, связанной с имевшимся заболеванием. Нарушения трудового законодательства были выявлены отдельно, и владельца заведения привлекли к административной ответственности.

Об итогах расследования 7 октября сообщил Департамент полиции Шымкента.

Важно полиция не связывает смерть подростка с его работой. Причиной смерти названо заболевание, а трудовое нарушение рассматривается как отдельный установленный факт.

Точная дата трагедии в официальном комментарии полиции не названа. В более ранних публикациях, основанных в том числе на отзывах пользователей, говорится, что случай произошёл несколько месяцев назад. Поэтому новая информация 7 октября — это прежде всего результаты расследования и сообщение о привлечении владельца к ответственности.

В 13 лет работать официантом по трудовому договору нельзя

Действующий Трудовой кодекс устанавливает общее правило: трудовой договор заключается с 16 лет. С 15 лет он возможен после получения основного среднего или общего среднего образования, а учащиеся с 14 лет могут выполнять в свободное от учёбы время лёгкую работу, которая не вредит здоровью и не мешает обучению.

Для детей младше 14 лет предусмотрено только узкое исключение: они могут заключать трудовые договоры в организациях кинематографии, театрах, концертных организациях и цирках для участия в создании или исполнении произведений. Такая работа должна быть безопасной, а договор подписывается также законным представителем. Работа официантом в банкетном зале в этот перечень не входит. Эти правила прямо разъясняет инспекция труда Шымкента.

Сам Kazinform сообщает, что мальчик действительно работал в банкетном зале. При этом полиция в опубликованном комментарии не уточнила, был ли подросток каким-либо образом оформлен, существовал ли договор, сколько часов он работал и какие именно нарушения выявила проверка.

Какой штраф получил владелец — полиция не раскрыла

В публичном сообщении не названы ни статья КоАП, по которой наказали владельца, ни сумма штрафа. Поэтому утверждать конкретный размер взыскания в этом деле нельзя.

При этом непосредственно для допуска несовершеннолетнего к работе без трудового договора в Казахстане существует отдельная норма — часть 3 статьи 86 КоАП. Она предусматривает штраф от 50 до 200 МРП в зависимости от категории работодателя. При МРП 2026 года в 4325 ₸ это составляет от 216 250 до 865 000 ₸.

Но считать, что именно такое взыскание назначено владельцу банкетного зала в Шымкенте, оснований пока нет: полиция не раскрыла квалификацию административного нарушения. Теоретически проверка могла охватывать и другие требования трудового законодательства.

KZ24.NEWS ранее разбирал, что фактический допуск человека к работе допускается только после заключения трудового договора и что неоформленные трудовые отношения создают ответственность для работодателя.

Отдельно в полиции сообщили, что родители погибшего подростка не обращались с жалобой в городской департамент Комитета государственной инспекции труда. Это не меняет установленного полицией факта нарушения, но объясняет, почему в открытых материалах трудовой инспекции пока нет отдельного подробного решения по этому случаю.