Казахстанцам с долгами предлагают гарантировать доступ к минимальной сумме на продукты, лекарства, проезд, связь и коммунальные услуги даже после ограничения операций по банковскому счёту. С такой инициативой 7 октября выступил депутат Курултая Алмас Мухаметов, направивший запрос председателю Национального банка Тимуру Сулейменову.

По приведённым депутатом данным Министерства юстиции, в рамках исполнительного производства арест наложен на банковские счета более 1,5 млн человек. Об этом сообщила «Казправда». При этом отдельную свежую публикацию Минюста, где эта цифра раскрывалась бы именно как число граждан с арестованными счетами, KZ24.NEWS в открытом доступе не обнаружил.

Предложение не освобождает человека от возврата долга и не запрещает взыскание. Речь идёт о другом: часть денег, которую закон и сейчас требует оставлять должнику, хотят сделать реально доступной для повседневных платежей даже при введённых ограничениях.

Закон уже требует оставлять не менее 50% дохода

По действующему закону при взыскании с зарплаты или другого дохода у должника должно оставаться не менее 50%. При этом сохраняемая сумма не должна быть ниже прожиточного минимума, кроме отдельных случаев — например, взыскания алиментов или возмещения вреда здоровью и в связи со смертью кормильца.

Прожиточный минимум, установленный на 2026 год, составляет 50 851 ₸. Однако Мухаметов утверждает, что проблема возникает уже после того, как деньги поступают на банковский счёт: формально часть дохода должна остаться человеку, но фактический доступ к ней при ограничениях может оказаться затруднён.

Поэтому депутат предлагает прямо прописывать в договорах банков и микрофинансовых организаций сохранение минимальной суммы для жизни, автоматизировать такой механизм в банковских системах и отдельно определить, как должник сможет расходовать защищённые деньги на основные нужды.

Конкретный новый лимит пока не предложен

Важно, что речь пока идёт только о депутатской инициативе. Закон, постановление Нацбанка или новые обязательные правила для банков не приняты. Конкретную сумму, которая должна автоматически оставаться доступной на счёте, в опубликованном содержании запроса депутат отдельно не назвал.

При этом некоторые виды денег уже имеют специальную защиту от взыскания. Закон отдельно ограничивает обращение взыскания на счета, предназначенные для социальных выплат, алиментов, отдельных жилищных и пенсионных выплат и ряда других защищённых поступлений.

Проблемных кредитов уже не 1,8, а 1,9 трлн ₸

В выступлении Мухаметов привёл цифру 1,8 трлн ₸ по кредитам с просрочкой более 90 дней. Она соответствует более ранним данным финансового регулятора, однако уже не является самой свежей.

На 1 сентября 2026 года данные АРРФР показывают 1,9 трлн ₸ займов NPL90+ по всему банковскому сектору. Из них около 1,2 трлн ₸ приходится непосредственно на кредиты населения.

Эту динамику KZ24.NEWS уже подробно разбирал ранее: на 1 августа тяжёлая просрочка населения также составляла около 1,2 трлн ₸, несмотря на дальнейший рост общего кредитного портфеля.

Теперь Национальному банку предложено письменно изложить позицию по новому механизму. Пока это не новое право должников, а предложение изменить практическую работу системы взыскания так, чтобы оставленные законом деньги можно было действительно использовать для жизни.