Армения выходит на финальный этап выбора технологии и партнёра для строительства новой атомной электростанции. Решение может определить структуру энергосистемы страны на десятилетия вперёд.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван сравнивает предложения международных партнёров и намерен принять решение в ближайшее время. Среди стран, с которыми обсуждается проект, — США, Россия, Франция, Китай и Южная Корея, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на правительство Армении.

Несмотря на неоднозначные заявления Еревана о будущем членства в ЕАЭС, российский вариант новой АЭС остаётся среди рассматриваемых Арменией проектов. «Росатом» предложил энергоблок мощностью не менее 1 ГВт на базе ВВЭР-1000, а также варианты малой и средней мощности. Российская сторона также готова привлечь к проекту зарубежных поставщиков.

Правительство страны продолжает сравнивать предложения партнёров. По словам Пашиняна, основными критериями станут цена, качество, безопасность, сроки строительства и гарантии.

Вопрос имеет стратегическое значение: действующий энергоблок Армянской АЭС работает с советского периода, а его эксплуатацию планируют продлить до 2036 года. Новая станция должна стать долгосрочной заменой действующей генерации.

При этом Ереван рассматривает не только крупную АЭС. В числе вариантов — реакторы малой и средней мощности, включая модульные решения. Это позволяет сравнивать не просто производителей, а разные модели будущей энергетики — от крупного базового энергоблока до более компактной генерации.

Таким образом, главный вопрос для Армении сейчас — кто построит новую АЭС и какой она будет. Предложение «Росатома» стало одним из вариантов, но окончательный выбор Ереван ещё не сделал.

В Казахстане также реализуется проект первой АЭС страны с участием «Росатома»: на площадке в Жамбылском районе Алматинской области планируется построить энергоблоки на базе реакторов ВВЭР-1200.