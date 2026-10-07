На высохшем дне Аральского моря высадили уже 56,2 млн сеянцев саксаула, а лесомелиоративными работами охвачено около 1,1 млн гектаров. В пересчёте это примерно 11 тыс. км² территории. Новые данные утром 7 октября сообщило правительство.

Кроме посадки сеянцев, на бывшем морском дне высеяли около 3,4 тыс. тонн семян саксаула и других солеустойчивых растений. Для дальнейших работ уже построен питомник площадью 33 га, способный выращивать до 3 млн сеянцев в год. Ещё один питомник создаётся непосредственно на осушенном дне моря.

Цифра 56,2 млн показывает заметное изменение по сравнению с весной. В мае Министерство экологии приводило данные о 53,2 млн высаженных сеянцев. Разница между двумя официальными сообщениями составляет 3 млн растений, или около 5,6%, по расчётам KZ24.NEWS.

Саксаул высаживают не ради обычного озеленения

Высохшее дно Арала стало источником солепылевых бурь. Общая площадь осушенной территории оценивается примерно в 6 млн га, из которых около 2,8 млн га приходится на Казахстан. Как ранее объяснял комитет лесного хозяйства, лесомелиорация должна уменьшать пылевое воздействие, закреплять деградированные земли и постепенно формировать более устойчивую экосистему.

При этом формулировку «1,1 млн га леса» использовать было бы некорректно. Речь идёт о площади лесомелиоративных работ: на разных участках применяются посадка сеянцев, посев семян саксаула и галофитных растений и другие методы. Это не означает, что вся территория уже превратилась в сформировавшийся саксауловый лес.

Есть и нюанс в официальной статистике. В мае Минэкологии сообщало о работах на 1 117,5 тыс. га за 2021–2025 годы и отдельно указывало ещё 116 тыс. га работ в 2026 году. Свежий обзор правительства вновь приводит общую округлённую цифру 1,1 млн га. В нём не объясняется, входят ли нынешние участки 2026 года в ранее обработанные территории, поэтому механически складывать эти показатели KZ24.NEWS не стал.

В Северном Арале 23,4 млрд м³ — но эта цифра уже не новая

Правительство одновременно сообщило, что объём воды в Северном Арале составляет 23,4 млрд м³ против 18,9 млрд м³ в 2022 году. С начала 2026 года в море направили около 1,5 млрд м³ воды.

Однако показатель 23,4 млрд м³ уже публиковался летом и присутствует в обновлённом материале о крупнейших водоёмах Казахстана — об этом ранее писал KZ24.NEWS. Более того, сегодняшний обзор правительства указывает 23,4 млрд м³ и как результат 2025 года. То есть свежей является прежде всего информация о продолжающемся притоке воды и новых мерах, а не сам объём водоёма.

Следующий этап восстановления предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины. За 5–6 лет уровень воды хотят поднять до 44 метров по Балтийской системе, площадь Северного Арала — примерно до 3,9 тыс. км², а объём — до 34 млрд м³.

Параллельно в Арало-Сырдарьинском бассейне Туркестанской и Кызылординской областей собираются реализовать более 160 проектов по модернизации и автоматизации оросительных систем. Расчёт властей заключается в том, что экономия воды на ирригации позволит направлять дополнительные объёмы в Северный Арал.