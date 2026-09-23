В проекте третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем появились параметры, заметно отличающиеся от тех, с которыми магистраль Бахты — Аягоз запускали несколько лет назад. В вынесенном на общественные слушания скорректированном ТЭО ориентировочная стоимость линии составляет 880,15 млрд ₸, а ввод обеих очередей указан на IV квартал 2028 года.

23 сентября в 10:00 в селе Бахты области Абай были назначены общественные слушания по оценке воздействия проекта. На момент проверки KZ24.NEWS протокол сегодняшнего собрания в государственной экологической базе ещё не опубликован, поэтому утверждать, какое решение принято по итогам слушаний, пока нельзя.

Зато сама проектная документация доступна. В скорректированном отчёте к ТЭО указаны строительная длина 301,5 км, проектная мощность 25 млн тонн грузов в год, 13 раздельных пунктов и 79 искусственных сооружений. Линия Бахты — Аягоз — государственная граница с КНР предусмотрена в однопутном исполнении.

880 млрд ₸ против 577,5 млрд ₸ в официальных сообщениях

Самое заметное расхождение касается денег. В скорректированном ТЭО ориентировочная стоимость составляет 880,15 млрд ₸. При этом ещё в свежих материалах акимата области Абай стоимость железной дороги Аягоз — Бахты указывалась на уровне 577,5 млрд ₸.

Разница составляет 302,65 млрд ₸, или около 52,4%, по расчётам KZ24.NEWS. Однако называть эти 302,65 млрд ₸ однозначным «удорожанием» всего проекта пока преждевременно: опубликованные документы могут учитывать разный состав работ и границы расчёта. Публичного разъяснения КТЖ или Минтранса, почему в официальных материалах фигурируют две настолько разные суммы, KZ24.NEWS не обнаружил.

В 2023 году обещали двухпутную дорогу и запуск в 2027-м

Параметры проекта менялись и в других частях. Когда правительство объявляло о старте проекта в декабре 2023 года, речь шла о линии протяжённостью 272 км. Главное отличие — дорога тогда прямо называлась двухпутной, а ввод в эксплуатацию планировался в 2027 году.

В нынешнем скорректированном ТЭО записана однопутная линия. Первую очередь — саму железную дорогу и контейнерный терминал — предполагается завершить в IV квартале 2028 года. На тот же квартал указан ввод второй очереди с двумя перегрузочными площадками.

Возникает и расхождение со сроками, которые Минтранс называл уже после начала стройки. В официальном сообщении ведомства срок завершения строительно-монтажных работ по договору указан как 31 декабря 2027 года. Скорректированный ТЭО теперь содержит IV квартал 2028-го. Официального объяснения, означает ли это перенос всего проекта либо различие относится к отдельным стадиям и процедурам, пока нет.

Стройка уже идёт — слушания не означают начало проекта

Железную дорогу фактически уже строят. Минтранс в сентябре 2026 года сообщал, что на объекте работают около 1,4 тыс. специалистов и порядка 900 единиц техники, продолжается устройство земляного полотна, строятся мосты и искусственные сооружения, уже началась укладка рельсошпальной решётки. Ведомство сейчас указывает общую протяжённость проекта около 303 км и будущую пропускную способность до 25 млн тонн грузов в год.

В Бахты планируется создать межгосударственную стыковую станцию с контейнерным терминалом и выходом к китайской станции Чугучак. Предусмотрена работа с двумя стандартами колеи — 1520 и 1435 мм. Проект должен сформировать третий железнодорожный переход Казахстан — Китай после действующих направлений через Достык и Алтынколь.

Таким образом, главный вопрос после сегодняшнего этапа слушаний — не сам факт строительства, а то, какие параметры КТЖ в итоге зафиксирует окончательно: 577,5 или около 880 млрд ₸ стоимости, завершение в 2027 или 2028 году и однопутную схему вместо первоначально заявленной двухпутной. Протокол слушаний в Бахты на момент публикации ещё не размещён.