Сегодня, 7 октября, в Астане по официальному графику начался приём заявок на 562 кредитные квартиры для очередников. Ставка составляет 5% годовых, первоначальный взнос — от 10%, а подать заявление можно до 19 октября включительно. Отбор участников назначен на 21 октября.

Программу ранее анонсировал акимат. ГЭСВ составит от 5,2% до 5,8%. Все квартиры передаются с чистовой отделкой, единая стоимость квадратного метра — 332 916 ₸.

Жильё находится в районе Сарайшык в домах №36, 36/1, 36/2 и 36/3 по улице А91. Всего предлагаются 166 однокомнатных, 276 двухкомнатных, 80 трёхкомнатных и 40 четырёхкомнатных квартир. Официальные объявления «Отбасы банка» подтверждают период подачи заявок с 7 по 19 октября и дату отбора 21 октября.

Самая небольшая квартира стоит около 12,35 млн ₸

В официальных пулах указаны не только площадь, но и стоимость жилья. Например, в одном из домов Baspana Market предлагает однокомнатные квартиры площадью от 38 до 51,8 кв. м, двухкомнатные — до 69,7 кв. м, а самые большие четырёхкомнатные достигают 113,5 кв. м.

Если сопоставить площади всех четырёх домов с фиксированной ценой 332 916 ₸ за квадратный метр, по расчётам KZ24.NEWS, ориентировочная стоимость жилья получается такой:

однокомнатные — примерно от 12,35 млн до 17,25 млн ₸;

двухкомнатные — примерно от 19,01 млн до 23,20 млн ₸;

трёхкомнатные — примерно от 25,87 млн до 30,20 млн ₸;

четырёхкомнатные — примерно от 34,12 млн до 37,79 млн ₸.

Соответственно, при минимальном первоначальном взносе в 10% речь идёт примерно о 1,24 млн ₸ для самой небольшой квартиры и около 3,78 млн ₸ для наиболее дорогих вариантов. Это расчёт KZ24.NEWS исходя из опубликованной стоимости квадратного метра и площадей квартир; фактическая сумма зависит от выбранного объекта и условий займа.

Быстрее нажать кнопку недостаточно — важна дата постановки в очередь

«Отбасы банк» отдельно указал важное правило: участников отбирают по дате постановки на учёт нуждающихся в жилье. Только если эта дата у нескольких претендентов совпадает, учитываются дата и время подачи заявления через портал. То есть сама по себе заявка, отправленная раньше других 7 октября, не даёт преимущества человеку, который встал в очередь позже.

Подать заявление могут вкладчики банка, состоящие на учёте нуждающихся в жилье в соответствующей электронной базе. Для получения жилищного займа на накопительном счёте должно быть достаточно средств для выполнения требования по первоначальному взносу. Подробные правила для каждого из четырёх объектов опубликовал банк.

70% квартир имеют приоритетные категории

Для 70% жилья предусмотрено первоочередное право восьми категорий: ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий на территории других государств, людей с инвалидностью I и II групп, семей с детьми с инвалидностью, вдов и вдовцов, многодетных матерей и семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом для последней категории отдельно закреплено 20% от общего числа квартир. Важно, что дети-сироты уже входят в перечень категорий, имеющих приоритет в рамках 70% жилья: речь не идёт о дополнительных 20% сверх этих 70%. Если соответствующих претендентов окажется недостаточно, предусмотренную для них долю могут перераспределить между другими приоритетными категориями.

Оставшаяся часть жилья предназначена для других граждан, состоящих на учёте нуждающихся. Таким образом, главным фактором при распределении станет не скорость подачи заявки утром 7 октября, а место претендента в жилищной очереди и соответствие требованиям программы.