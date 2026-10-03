В Алматы в октябре планируют запустить первый в Казахстане автоматический пункт, который сможет самостоятельно принимать заказы непосредственно от грузового дрона. Устройство получило название «дрономат»: беспилотнику не нужно садиться рядом с клиентом, а человеку — выходить во двор и ждать его прилёта.

Разработку Freedom X представила на форуме AI Digital Bridge в Астане. Сейчас это уже не макет: после завершения форума готовое устройство собираются перевезти в Алматы и установить для работы в городских условиях. Об этом сообщил Kursiv со ссылкой на пресс-службу Freedom.

Точный адрес первого дрономата и конкретную дату запуска компания пока публично не назвала. Известно только, что он должен заработать в Алматы в течение октября.

Как заказ попадёт внутрь дрономата

Схема больше напоминает автоматизированный склад, чем обычный почтомат. Дрон зависает над устройством, после чего верхний купол дрономата открывается. Заказ попадает на специальную приёмную площадку, а лифт опускает коробку внутрь.

Далее роботизированная платформа помещает посылку в одну из восьми ячеек хранения. Клиент сможет прийти за ней в удобное время, отсканировать QR-код через Freedom SuperApp и получить заказ через отдельное окно выдачи. Дрономат рассчитан на круглосуточную работу.

Внутри и снаружи установлены камеры, предусмотрен источник бесперебойного питания, а механизм дверцы получил защиту от защемления. Компания также заявляет, что конструкция защищает находящиеся внутри заказы от осадков и постороннего доступа.

Дроны уже развозят продукты по четырём зонам Алматы

Сам сервис беспилотной доставки в городе работает с января 2026 года. Freedom X ранее получила разрешение Авиационной администрации Казахстана на коммерческие авиационные работы с беспилотниками, включая перевозку грузов в городской среде.

Сейчас заказы из сервиса Freedom Продукты доставляют в четырёх зонах Алматы: возле MEGA Park, в районе Аэровокзала, в районе Весновки от улицы Толе би и в частном секторе возле складов на улицах Муратбаева и Тауасарулы.

По данным компании, грузовой дрон может перевозить до 10 кг, дальность одной доставки достигает 4,5 км, а непосредственно полёт занимает около 15 минут. На сайте сервиса для клиента указывается общее время получения заказа 30–60 минут.

С января по август Freedom X выполнила более 1 тыс. таких доставок. В сентябре компания уже вышла на уровень более 100 заказов в сутки, а на октябрь ставит цель превысить 150 доставок в день.

Зачем понадобился дрономат, если дроны уже доставляют на дом

При нынешней схеме беспилотник прилетает к открытой точке и опускает коробку на лебёдке. Получателю необходимо обеспечить подходящее место и соблюдать правила безопасности: не находиться непосредственно под дроном и не подходить к грузу до завершения разгрузки.

Официальная страница сервиса предупреждает и о погодных ограничениях: полёт могут отложить при сильном ветре, тумане, снегопаде, грозе или других небезопасных условиях.

Дрономат меняет последний этап доставки: груз принимает не человек, а автоматическая станция, где заказ может храниться до прихода владельца. Это потенциально позволяет ставить такие точки возле жилых комплексов, бизнес-центров и других мест с большим числом клиентов.

Сколько будет стоить доставка к дрономату

Отдельного тарифа именно за доставку в новый дрономат Freedom пока не объявила.

В действующем сервисе Freedom Продукты обычная доставка заказа стоимостью менее 5 тыс. тенге стоит 700 тенге, от 5 тыс. тенге — бесплатна, а экспресс-доставка стоит 900 тенге. Но переносить эти тарифы на новый формат автоматически нельзя: условия для дрономатов ещё могут отличаться.

Есть и интересная экономика самого проекта. Весной 2026 года представители Freedom X рассказывали Forbes Kazakhstan, что фактическая себестоимость одной дрон-доставки тогда превышала 5,5 тыс. тенге, причём около 70% затрат приходилось на оператора. Компания рассчитывала со временем снизить себестоимость примерно до 500 тенге за счёт автоматизации и возможности одному специалисту контролировать сразу несколько аппаратов.

До конца года хотят запустить как минимум три дрономата

Первый аппарат создавали около девяти месяцев. Каркас, корпус, купол и внутренние механизмы, включая лифт и роботизированную платформу, разработали и изготовили в Казахстане. Импортируются отдельные стандартные компоненты — моторы, контроллеры, сенсоры, подшипники и приводы.

До конца 2026 года Freedom X рассчитывает выпустить как минимум три дрономата и увеличить парк примерно до 60 беспилотников. Следующим городом, где компания рассматривает такую инфраструктуру, называется Шымкент.

Параллельно Freedom X развивает собственную UTM-систему для управления беспилотным движением на малых высотах. Она должна отслеживать воздушную обстановку, распределять маршруты и предотвращать конфликты между одновременно работающими дронами.

Пока остаются три неизвестных параметра первого алматинского дрономата: точный адрес, конкретный день открытия и отдельная цена доставки к нему. Freedom их на момент публикации не раскрыла.