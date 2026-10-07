Беспошлинный импорт нефтепродуктов из России должен сэкономить Казахстану около 30 млрд ₸ только в 2026 году. Причём больше половины этой суммы приходится на дизельное топливо. 7 октября Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации протокола, возобновляющего соглашение Казахстана и России о поставках нефти и нефтепродуктов.

По данным, озвученным при рассмотрении документа, экономия распределяется так: 15,75 млрд ₸ — дизельное топливо, 8,61 млрд ₸ — авиатопливо и 5,59 млрд ₸ — бензин. В сумме получается 29,95 млрд ₸. Таким образом, один только дизель даёт около 52,6% всей ожидаемой экономии, по расчётам KZ24.NEWS.

«На сегодняшний день у нас есть дефицит дизельного топлива, и мы привозим его из Российской Федерации. Вторая (причина — прим.) — освобождение от таможенных пошлин. Если бы у нас не было такого соглашения, мы платили бы таможенные пошлины в бюджет Российской Федерации. Мы экономим порядка 30 миллиардов — не платим эти таможенные пошлины в российский бюджет», — сказал министр.

На дизеле рассчитывают сэкономить 15,75 млрд ₸

Дизельная составляющая особенно важна из-за ситуации на внутреннем рынке. Аккенженов сообщил депутатам, что сейчас в Казахстане существует потребность в дополнительном дизельном топливе и часть необходимых объёмов поступает из России.

С авиатопливом ситуация сложнее. По словам министра, ежегодные поставки из России составляют порядка 300 тыс. тонн. При этом ещё 28 сентября Минэнерго сообщало, что Казахстан рассчитывает произвести в 2026 году рекордные 825 тыс. тонн авиакеросина, а потребности казахстанской гражданской авиации, силовых структур, гражданской защиты и госрезерва полностью обеспечиваются отечественным топливом.

Правительство ранее также уточняло, что импортный ресурс может использоваться для обслуживания транзитных и международных перевозчиков. Поэтому сам факт импорта около 300 тыс. тонн не означает, что отечественным авиакомпаниям не хватает такого же объёма топлива. Рост производства авиатоплива и зависимость рынка от импорта KZ24.NEWS недавно разбирал отдельно.

Соглашение формально возобновляют с 1 января 2024 года

Нынешний документ не создаёт совершенно новое соглашение. Базовый договор Казахстан и Россия заключили ещё 9 декабря 2010 года, а срок его действия закончился 1 января 2024 года.

Протокол о возобновлении был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. В его тексте прямо указано, что стороны возобновляют действие соглашения с 1 января 2024 года. То есть документ фактически закрывает образовавшийся правовой разрыв задним числом.

Есть и ещё одна важная юридическая деталь: протокол временно применяется с декабря 2024 года, однако полное вступление в силу привязано к получению по дипломатическим каналам последнего уведомления о завершении обеими странами необходимых внутригосударственных процедур.

После возобновления соглашение должно действовать до 1 января 2028 года. Затем оно будет автоматически продлеваться ещё на пять лет и далее такими же пятилетними периодами, если одна из сторон не предупредит другую о прекращении как минимум за шесть месяцев.