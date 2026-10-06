Россиянам можно находиться в Казахстане без регистрации 30 дней со дня въезда. Если поездка дольше, зарегистрироваться нужно не позднее 30-го дня. Общий срок пребывания без разрешения на временное проживание — до 90 дней за любые 180 дней.

С 1 июля 2026 года правила предусматривают самостоятельную электронную регистрацию иностранца и подтверждение владельца жилья. Разберём сроки, порядок оформления и штрафы. Сведения о сроках и суммах приведены на 19 сентября 2026 года.

Сколько можно находиться в Казахстане без регистрации

Срок зависит от гражданства и условий въезда. Регистрация по месту пребывания не продлевает разрешённый срок поездки. Для россиян освобождение на первые 30 дней закреплено соглашением между Казахстаном и Россией. РВП в таблице означает разрешение на временное проживание.

Кто Когда нужна регистрация Допустимый срок пребывания без РВП Граждане России При поездке дольше 30 дней — не позднее 30-го дня До 90 дней со дня въезда, суммарно не более 90 за 180 дней Граждане Беларуси, Армении и Кыргызстана Не позднее 30-го дня, если международный договор не предусматривает иное До 90 дней со дня въезда, суммарно не более 90 за 180 дней Граждане США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов и ряда стран Евросоюза При безвизовой поездке до 30 дней не нужна До 30 дней за въезд, суммарно не более 90 за 180 дней Граждане Турции При поездке дольше 30 дней — не позднее 30-го дня До 90 дней за 180 дней Иностранцы с визой По условиям въезда и применимым правилам В пределах срока, разрешённого визой

Таблица относится к обычным краткосрочным поездкам: международные договоры и основания для проживания могут предусматривать другой порядок.

Как считать 90 дней за 180

Чтобы проверить срок, отсчитайте 180 дней назад от даты въезда, выезда или проверки. Сложите все дни, которые вы провели в Казахстане за этот период. Короткие выезды на границу и обратно этот счёт не сбрасывают.

Если вы провели в Казахстане 90 дней подряд и уехали, следующая поездка станет возможна, когда часть этих дней выйдет за пределы 180-дневного периода. Обычно для этого нужно провести около 90 дней за пределами страны. При превышении лимита во въезде могут отказать.

Порядок регистрации с июля 2026 года

По Правилам регистрации иммигрантов иностранец сам вносит сведения в информационную систему миграционной полиции (ИС МП). Владелец жилья подтверждает согласие в мобильном приложении. После подтверждения иностранец получает справку о регистрации в личном кабинете.

В правилах нет названия приложения, адреса сервиса и способа входа. Поэтому этот порядок нельзя считать готовой инструкцией по работе с конкретным сервисом. Перед оформлением обратитесь в миграционную службу по месту пребывания и уточните, где подать сведения и как владельцу подтвердить регистрацию.

Описанный в правилах порядок состоит из трёх этапов:

Согласовать регистрацию с владельцем жилья. Укажите адрес, по которому будете жить. Зарегистрироваться можно в квартире, доме, гостинице, общежитии, санатории и других помещениях для проживания. Внести сведения в ИС МП. Понадобятся фамилия, имя, отчество при наличии, дата рождения, паспортные данные, адрес пребывания и данные человека или организации, которые предоставляют жильё. Получить подтверждение и справку. Владелец получает уведомление и подтверждает согласие. После этого в вашем личном кабинете появляется справка с адресом, сроками пребывания, данными принимающей стороны и QR-кодом. Сохраните её.

При переезде зарегистрируйтесь по новому адресу в течение пяти рабочих дней. Прежнюю регистрацию система снимет автоматически. Плату за эту процедуру правила не указывают.

Уведомление о прибытии

Человек или организация, у которых вы остановились, обязаны сообщить о вашем прибытии в органы внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Это отдельная обязанность: освобождение иностранца от регистрации на первые 30 дней её не отменяет.

Для уведомления принимающая сторона может воспользоваться Визово-миграционным порталом Казахстана. На портале нужно выбрать услугу «Уведомление о пребывании иностранца», войти в личный кабинет, заполнить сведения и подписать заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП). Результат хранится в личном кабинете. Подача уведомления не заменяет регистрацию при длительном пребывании.

За несвоевременное уведомление частному лицу грозит предупреждение, бизнесу — штраф от 10 месячных расчётных показателей (МРП). За предоставление жилья иностранцу, который нарушает сроки пребывания, штраф для частного лица составляет 25 МРП: 108 125 тенге в 2026 году.

Почему могут отказать в регистрации

Основания для отказа:

неверные сведения в заявлении;

нарушение разрешённого срока пребывания;

отказ владельца жилья подтвердить регистрацию по указанному адресу.

Чтобы избежать отказа, проверьте паспортные данные и адрес, заранее согласуйте оформление с владельцем и дождитесь его подтверждения до окончания срока регистрации. Указывайте место, где живёте: по закону иностранец должен проживать по адресу, заявленному при регистрации.

Штрафы за нарушение сроков пребывания

Штрафы в таблице относятся к просрочке выезда и другим нарушениям по статье 517 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Их не следует считать штрафами за любую задержку регистрации.

Нарушение Наказание Сумма штрафа в 2026 году Просрочка выезда до 3 суток Предупреждение — Просрочка свыше 3 до 5 суток 10 МРП 43 250 тенге Просрочка свыше 5 до 10 суток 15 МРП 64 875 тенге Уклонение от выезда свыше 10 суток 25 МРП или выдворение 108 125 тенге Работа без разрешения, когда оно требуется 25 МРП, арест до 10 суток или выдворение 108 125 тенге Повторная просрочка выезда в течение года 15 МРП или выдворение 64 875 тенге

В 2026 году МРП составляет 4 325 тенге. Отдельную часть статьи 517 о несвоевременной регистрации исключили в 2019 году. Обязанность зарегистрироваться в установленный срок при этом сохраняется.

Как остаться дольше 90 дней

Для проживания дольше 90 дней россиянам нужно оформить РВП или вид на жительство. Для РВП требуется основание и обращение соответствующего человека или организации:

воссоединение семьи — обращается родственник;

работа по трудовому договору — работодатель;

очная учёба — учебное заведение;

стационарное лечение — медицинская организация;

миссионерская деятельность — религиозная организация;

предпринимательство — местный исполнительный орган.

Обладатель РВП может жить в Казахстане в течение срока разрешения. Ограничение «90 дней за 180» на него не распространяется. Адрес проживания должен совпадать с адресом, указанным при оформлении.

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Временная регистрация для граждан Казахстана

Для граждан Казахстана действуют свои правила. Если вы приехали жить по другому адресу на срок больше месяца, оформите временную регистрацию в течение 10 календарных дней со дня прибытия. Её оформляют через центр обслуживания населения (ЦОН) или портал eGov на срок от месяца до года. Постоянная регистрация при этом сохраняется.

По статье 492 КоАП за проживание без регистрации от 10 дней до месяца грозит предупреждение, свыше месяца — штраф 7 МРП, или 30 275 тенге. За повторное нарушение в течение года — 13 МРП, или 56 225 тенге. Временным жильцам, которые остаются до месяца, временная регистрация не нужна.

Электронное разрешение на въезд QazETA

Через QazETA оформляют электронное разрешение на въезд (ETA). Оно относится к пересечению границы, а регистрация по месту пребывания — к проживанию по конкретному адресу. Это разные процедуры.

По сведениям на 19 сентября 2026 года, система QazETA работала в тестовом режиме. Министерство внутренних дел (МВД) сообщало, что оформление электронного разрешения пока не обязательно, а отсутствие приложения не служит основанием для отказа во въезде. Сроки обязательного применения и стоимость ещё обсуждались. Окончательные условия станут известны после официального решения.

Часто задаваемые вопросы Сколько можно находиться в Казахстане без регистрации россиянам? 30 дней со дня въезда. Если поездка дольше, зарегистрируйтесь не позднее 30-го дня. Общий срок без РВП — до 90 дней за любые 180. Нужна ли регистрация, если я живу в гостинице? При поездке дольше 30 дней гостиница тоже может быть местом регистрации. Она должна сообщить о вашем прибытии в течение трёх рабочих дней. Уточните у администрации, как оформить регистрацию при длительном проживании. Где оформить электронную регистрацию иностранца? Правила предусматривают подачу сведений в ИС миграционной полиции, но не называют приложение и способ входа. Уточните действующий сервис в миграционной службе по месту пребывания. Уведомление о прибытии и разрешение на въезд ETA не заменяют эту регистрацию. Сколько стоит регистрация иностранца в Казахстане? В правилах регистрации плата не указана. Стоимость электронного разрешения на въезд ETA — отдельный вопрос: на 19 сентября 2026 года окончательные условия ещё не объявили. Что будет, если не уехать в разрешённый срок? За просрочку до трёх суток грозит предупреждение, свыше трёх до пяти — 10 МРП, свыше пяти до десяти — 15 МРП. За уклонение от выезда свыше десяти суток — 25 МРП или выдворение. При следующем въезде также проверят лимит 90 дней за 180. Можно ли выехать и снова въехать, чтобы обнулить срок? Нет. В лимит входят все дни в Казахстане за последние 180 дней. Короткий выезд этот счёт не сбрасывает. Можно ли продлить пребывание, если не получается уехать? Продление возможно в предусмотренных правилами случаях: например, при чрезвычайной ситуации или нарушении работы транспорта, на время, необходимое для выезда, но не более 30 дней. Для потерпевших и свидетелей по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предусмотрено продление на время расследования, но не более 90 дней. Уточните порядок обращения в миграционной службе. Что делать при смене адреса? Зарегистрируйтесь по новому адресу в течение пяти рабочих дней. Прежнюю регистрацию система снимет автоматически. Нужна ли регистрация гражданам других стран ЕАЭС? Граждане Беларуси, Армении и Кыргызстана могут находиться в Казахстане до 90 дней со дня въезда, суммарно не более 90 дней за 180. Срок регистрации определяют общие правила и международные договоры; по общему правилу это не позднее 30-го дня. Когда гражданину Казахстана нужна временная регистрация? Если он приехал жить по другому адресу на срок больше месяца. Оформить временную регистрацию нужно в течение 10 календарных дней со дня прибытия. Для временных жильцов, которые остаются до месяца, она не нужна.