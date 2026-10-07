Казахстанцам в возрасте от 14 до 22 лет предложили ввести дополнительную биометрическую проверку при переводах между физлицами на сумму свыше 50 000 ₸. С инициативой 7 октября выступил депутат Курултая Дидарбек Дильдабек, объяснив её массовым вовлечением молодёжи в дропперские схемы.

Это пока не новое банковское правило. Депутат предложил только рассмотреть возможность его введения, поэтому переводы подростков и студентов свыше 50 000 ₸ сейчас автоматически подтверждать биометрией не требуется.

По словам Дильдабека, в начале учебного года молодых людей привлекают к открытию банковских счетов и передаче доступа к ним за вознаграждение. Он предложил дополнительно подтверждать биометрией межличностные переводы граждан 14–22 лет свыше 50 000 ₸, а также наладить быстрый обмен информацией между банками, правоохранительными органами и учебными заведениями.

Сейчас биометрический порог для переводов — 2 млн ₸ за день

В Казахстане уже действует обязательная биометрическая аутентификация для крупных P2P-переводов, но порог значительно выше. Согласно действующим правилам банков, клиент-физлицо должен пройти биометрическую аутентификацию, если общая сумма его переводов другим физлицам превышает 2 млн ₸ в течение календарного дня.

Таким образом, предложенные 50 000 ₸ в 40 раз ниже нынешнего общего порога, по расчётам KZ24.NEWS. При этом инициатива Дильдабека касается только возрастной группы 14–22 лет.

Есть и отдельное действующее требование для клиентов младше 16 лет. При операциях на крупные суммы, размер которых каждый банк определяет во внутренних документах, действия такого клиента должны подтверждаться родителями или другими законными представителями. Это закреплено в требованиях регулятора.

Если инициатива депутата получит продолжение, регуляторам придётся определить, как новый фиксированный порог 50 000 ₸ будет сочетаться с этими нормами.

Пока неясно, будут ли складывать несколько переводов

В предложении есть несколько важных технических пробелов. Депутат говорит о межличностных переводах на сумму свыше 50 000 ₸, но из опубликованной формулировки неясно, будет ли биометрия требоваться для каждого отдельного перевода, например на 60 000 ₸, или банки должны будут суммировать несколько операций за день.

Также пока не определено, будут ли исключения для переводов между собственными счетами, переводов родителям и детям, оплаты совместных расходов и других обычных бытовых операций. Нет и проекта нормативного акта, который описывал бы технический механизм.

Масштаб проблемы с дропперами при этом действительно растёт. Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что с начала 2026 года ликвидировало 33 дропперские ячейки. Через используемые ими банковские счета прошло более 112 млрд ₸ незаконных операций, а организаторы вовлекли в схемы свыше 500 человек.

Сам Дильдабек сослался и на правовую статистику: из 214 человек, проходивших подозреваемыми по завершённым делам о дропперстве к началу июня, 159 были в возрасте 18–29 лет.

Проблема касается и студентов напрямую. 5 октября писал KZ24.NEWS о расследовании в Семее, где через счёт одного студента прошли более 16 млн ₸ от 25 потерпевших по делам об интернет-мошенничестве.

Чтобы порог 50 000 ₸ стал обязательным для банков, одной депутатской инициативы недостаточно. Потребуются решение уполномоченных органов и изменения банковских правил. На 7 октября таких изменений не опубликовано.