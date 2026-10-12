Если «Цифровая карта семьи» неверно отнесла семью к обеспеченным категориям A или B, эту оценку можно проверить и исправить. Для этого не нужно ждать следующего автоматического пересчёта: Минтруд назвал два органа, куда гражданин может обратиться по месту жительства.

Практическое значение такого исправления резко возрастёт с 1 января 2027 года. Для части государственных пособий высокий или состоятельный уровень благополучия станет основанием для приостановления выплаты. Поэтому ошибка в Цифровой карте семьи потенциально может напрямую затронуть деньги получателя.

Как разъяснил Минтруд 12 октября, сейчас система содержит сведения о 20,6 млн граждан, объединённых в 6,2 млн семей. Итоговая категория рассчитывается по 59 показателям и восьми основным направлениям — учитываются доходы, активы, жилищные условия, автомобили, земля, занятость, кредиты, бизнес и другие сведения.

Куда обращаться, если категория семьи указана неправильно

Минтруд предлагает два варианта. Первый — территориальный Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Второй — управление координации занятости и социальных программ акимата по месту жительства.

На официальной странице Комитета доступны региональные подразделения, контакты и онлайн-приёмная. Отдельного специального сервиса или кнопки «исправить категорию ЦКС» в свежем разъяснении ведомство не назвало.

После обращения специалисты должны проверить сведения в Цифровой карте семьи, определить, из какой государственной информационной системы пришли некорректные данные, и помочь исправить расхождение.

Есть важный нюанс: категорию не просто меняют вручную внутри Цифровой карты семьи. Сначала исправляются сведения в исходной государственной системе. После этого обновлённая информация автоматически поступает в ЦКС, а категория меняется при очередной оценке. Повторно подавать заявление после исправления данных, по информации Минтруда, не требуется.

Категорию пересчитывают каждый месяц

Цифровая карта семьи не закрепляет за человеком одну категорию навсегда. Состав семьи и уровень благополучия пересчитываются ежемесячно. Если человек потерял часть доходов, продал имущество, в семье появился ещё один ребёнок или изменились другие учитываемые обстоятельства, новые сведения должны повлиять на следующую оценку.

В свежем разъяснении Минтруд использует пять уровней: A — высокий, B — состоятельный, C — удовлетворительный, D — экономически уязвимый, E — экономически и социально уязвимый. При этом наличие одной квартиры, автомобиля или определённой зарплаты само по себе не должно автоматически делать семью «богатой»: учитывается совокупность показателей.

С 2027 года ошибка может повлиять на выплату пособия

5 октября правительство утвердило постановление №870, которое вступает в силу с 1 января 2027 года. Для перечисленных в нём пособий отнесение получателя к категориям A или B станет условием приостановления выплат. Если при последующей ежемесячной оценке человек перейдёт в категорию C, D или E, выплата может быть возобновлена.

Это не означает, что любая категория A или B автоматически лишит человека вообще всей социальной поддержки: постановление содержит конкретный перечень пособий и исключения для отдельных получателей. В сентябре о готовившемся переходе к принципу нуждаемости писал KZ24.NEWS. После этого правительство утвердило окончательный документ: в нём десять наименований пособий, а выплата на погребение регулируется отдельно. Часть позиций, которые ранее Минтруд считал отдельно, в постановлении объединена.

Вернут ли деньги за пропущенные месяцы

На этот вопрос свежая инструкция Минтруда прямого ответа не даёт. Ведомство не назвало срок, за который исходная государственная база должна исправить ошибку, и не сообщило, будет ли пособие автоматически пересчитано задним числом, если его приостановили из-за неверных данных.

Поэтому если ошибка в категории уже привела к приостановлению конкретной выплаты, одного исправления Цифровой карты может быть недостаточно для понимания финансовых последствий. Получателю стоит отдельно уточнить у органа, назначающего пособие, с какой даты оно будет восстановлено и предусмотрена ли выплата задолженности за пропущенный период.