Одна из новых транспортных остановок в районе «Саяхата» в Алматы протекла после октябрьского дождя. На видео из Threads видны мокрый перрон и вода, проходящая через навес. Городские власти заявили, что объект уже введён в эксплуатацию, а подрядчик Golden City DS должен устранить протечки до 20 октября.

При этом гарантийный срок комплекса составляет семь лет. Отдельного нового финансирования на устранение дефекта акимат не объявлял: работы поручены подрядной организации.

Три транспортно-остановочных комплекса в районе «Саяхата», по данным акимата, обошлись бюджету в 1,658 млрд ₸. Это примерно по 552,7 млн ₸ на объект, если просто разделить общую сумму на три, по расчётам KZ24.NEWS. Но это не означает, что каждый из павильонов стоил одинаково.

Договор начинался с 1,85 млрд ₸ и менялся несколько раз

KZ24.NEWS проверил карточку госзакупки. Договор №161040019460/240051/00 между городским управлением и ТОО Golden City DS был подписан 24 апреля 2024 года. Предмет закупки указан как «Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат».

Первоначальная сумма договора составляла 1 845 643 079,19 ₸ с НДС. Затем документ неоднократно меняли. В дополнительном соглашении от 17 марта 2026 года итоговая сумма уже составляла 1 609 667 360,48 ₸ — примерно на 236 млн ₸, или на 12,8%, меньше первоначальной. Такая же сумма сохранилась в последнем доступном дополнительном соглашении от 2 апреля.

При этом поздний официальный ответ акимата называет общую стоимость трёх оставшихся остановочных комплексов в размере 1,658 млрд ₸. Это примерно на 48,3 млн ₸ больше текущей суммы основного договора Golden City DS. Из открытой карточки закупки не следует, чем именно объясняется эта разница — например, отдельными расходами проекта или другими договорами. Поэтому KZ24.NEWS не приравнивает эти две цифры.

Срок исполнения переносили с 2024 года

История сроков в госзакупках оказалась длиннее, чем следует из последних сообщений. Изначально планируемая дата исполнения договора стояла на 31 декабря 2024 года. Затем её переносили на 30 апреля 2025-го, 31 августа, 30 ноября, 31 декабря, 28 февраля 2026 года, 31 марта и, наконец, 30 апреля 2026-го.

Но и этот срок фактически не стал финальным. В конце мая управление сообщало, что готовность объекта составляет около 90%, а завершить работы рассчитывают в июне. Из-за отставания от графика подрядчику тогда уже начисляли пеню за каждый день просрочки.

Изначально проект предусматривал четыре комплекса: «Кунаева», «ТРЦ Мерей», «Пушкина» и «Автовокзал Саяхат». Позднее остановку у «Мерея» исключили. На каждой оставшейся площадке планировался навес длиной около 50 метров, рассчитанный на одновременную посадку и высадку пассажиров из шести автобусов, а также табло, благоустройство и инфраструктура для маломобильных пассажиров.

Почему устранение протечки важно именно сейчас

Новые комплексы должны стать частью транспортной инфраструктуры BRT по проспекту Райымбека. О планах развития скоростных автобусных линий ранее писал KZ24.NEWS.

После появления видео управление развития дорожной инфраструктуры сообщило, что комплекс уже официально введён в эксплуатацию. Это отличается от впечатления автора видео, которая указала, что на показанной стороне автобусы ещё не останавливаются. Эти утверждения не обязательно противоречат друг другу: объект может быть принят, но отдельная площадка ещё не использоваться пассажирским транспортом в полном объёме.

Теперь основной проверяемый срок — 20 октября. К этой дате Golden City DS должен устранить протечки и привести комплекс в надлежащее техническое состояние.