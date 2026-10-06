Проверка Минобороны РК уже выявила массу внутренних нарушений. Поводом к ней стала гибель 14 военнослужащих во время учений на Каспии. По результатам первого этапа проверки уже зарегистрировано 13 уголовных дел. О выводах комиссии Токаеву доложила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, передаёт агентство KZ24news. со ссылкой на Акорду.

Что показала проверка

Комиссия пришла к выводу, что проблемы в армии не ограничиваются одной трагедией. Проверяющие обнаружили недостатки в организации учений, подготовке военнослужащих и оценке возможных угроз.

Отдельно изучались обстоятельства гибели военных 24 сентября. Во время учений на побережье Каспийского моря резко ухудшилась погода. Из-за сильного ветра 17 военнослужащих оказались в море. Троих удалось спасти, 14 погибли.

Проверка показала, что при подготовке мероприятия не все возможные риски были учтены. В частности, вопросы возникли к организации десантирования и контролю за безопасностью личного состава.

Уголовные дела и аресты

По делу о возможной халатности командного состава продолжается расследование. Пять должностных лиц находятся под арестом. Их окончательная вина будет установлена по итогам следствия и суда.

Проверка затронула не только обстоятельства гибели военнослужащих. В работе подразделений Минобороны нашли и другие нарушения. В частности, речь идёт о возможном присвоении государственного имущества и использовании служебного положения в личных интересах. По выявленным фактам следственные органы завели 13 уголовных дел.

В армии также обнаружили случаи насилия и нарушений установленных правил взаимоотношений между военнослужащими. По каждому из таких эпизодов проводится расследование.

Президент потребовал наказать виновных

Касым-Жомарт Токаев заявил, что ответственность должны понести все должностные лица, чьи решения или бездействие могли повлиять на гибель военнослужащих. Первые кадровые меры в руководстве уже последовали.

При этом проверка ещё не завершена. Комиссия продолжает изучать условия службы, дисциплину, тыловое обеспечение и систему работы с военнослужащими.

Таким образом, последствия трагедии на Каспии вышли далеко за рамки одного уголовного дела. Проверка затронула сразу несколько направлений работы Минобороны, а её результаты могут привести к дальнейшим кадровым решениям и изменениям в системе обеспечения безопасности военнослужащих.