До 3 млн ₸ в месяц готовы платить в Казахстане специалисту по инженерным сетям, а геологам и инженерам для горнодобывающих предприятий предлагают около 2 млн ₸. Проверка KZ24.NEWS показала, что часть таких вакансий действительно остаётся доступной для отклика, однако миллионные суммы относятся к специалистам с большим опытом и не отражают обычную зарплату по профессии.

Для сравнения, медианная зарплата в Казахстане во II квартале 2026 года составляла 348 415 ₸, а средняя — 486 388 ₸, сообщило БНС. Таким образом, предложение в 2 млн ₸ арифметически превышает медиану примерно в 5,7 раза, а 3 млн ₸ — в 8,6 раза, по расчётам KZ24.NEWS. При этом сравнение условное: статистика БНС показывает начисленную зарплату, а некоторые работодатели указывают суммы уже после налогов.

Кому предлагают 2–3 млн ₸

Главный инженер по инженерным сетям — до 3 млн ₸

Одно из самых дорогих подтверждённых предложений найдено в Астане. Компания ARCADA ищет главного инженера по инженерным сетям/ГИП и указывает зарплату от 1,8 млн до 3 млн ₸ в месяц на руки. Требуется опыт более шести лет. Вакансия на момент проверки остаётся доступной в выдаче hh.kz.

Главный геолог — от 2 млн ₸

Golden Compass Jambul ищет в Алматы главного геолога с опытом более шести лет. Предлагаемая зарплата начинается от 2 млн ₸ на руки. Среди задач — управление геологами, контроль рационального использования запасов и участие в планировании горных работ. Объявление остаётся в актуальной выдаче.

Ещё одно предложение на 2 млн ₸ есть в Астане: компания «Арх Интер Билд» ищет управляющего директора по геологии твёрдых полезных ископаемых. Здесь также требуется более шести лет опыта, а зарплата указана после налогов.

Инженер для ГОК — до 2 млн ₸

FLEX COMPANY в Астане предлагает инженеру по техническим решениям для горно-обогатительных предприятий от 1,35 млн до 2 млн ₸ до вычета налогов. Требуется опыт от трёх до шести лет и высшее техническое образование по горному делу, обогащению, механике, машиностроению, металлургии или смежному направлению. Работа предполагает регулярные поездки на рудники и предприятия, следует из объявления hh.kz.

Врач КТ и МРТ — до 2,5 млн ₸

Миллионные предложения есть не только в промышленности. В Астане медицинский центр EMIRMED ищет врача КТ/МРТ: в актуальной выдаче зарплата достигает 2,5 млн ₸ на руки. Работодатель требует более шести лет опыта и профильную медицинскую квалификацию. Вакансия размещена в разделе hh.kz.

Инженеры-конструкторы — от 1 млн ₸

В Астане также встречаются предложения от 1 млн ₸ для инженеров-конструкторов. Такие вакансии связаны, в частности, с промышленной автоматизацией, проектированием роботизированных линий и сложных инженерных систем. Для верхней части рынка работодатели обычно требуют несколько лет профильного опыта и уверенное владение специализированным программным обеспечением.

Миллионная вакансия не означает миллионную зарплату у всей профессии

Разрыв с обычными отраслевыми показателями большой. По данным БНС, средняя начисленная зарплата во II квартале 2026 года составляла 980 334 ₸ в горнодобывающей промышленности, 573 110 ₸ в строительстве и 360 296 ₸ в здравоохранении и социальном обслуживании.

Поэтому отдельное объявление на 2–3 млн ₸ нельзя превращать в утверждение, что столько в Казахстане обычно получают геологи, инженеры или врачи. Речь идёт о верхнем сегменте рынка: руководящих либо узких технических позициях с повышенными требованиями.

С рейтингом Enbek есть важный нюанс

В дневной подборке СМИ также фигурировали логист с зарплатой 2 млн ₸, инженер по планированию строительных работ с 1,9 млн ₸ и слесарь КИПиА с 1 млн ₸ — эти цифры были взяты из раздела лидеров Электронной биржи труда.

Однако при повторной проверке вечером 12 октября рейтинг Enbek уже показывал другой набор вакансий. Более того, при открытии некоторых объявлений из верхней части рейтинга сама площадка отмечала их как архивные и уже неактуальные. Например, карточка инженера по автоматизации с вилкой до 2,5 млн ₸ прямо помечена архивной.

Поэтому KZ24.NEWS не включает такие объявления в список гарантированно открытых вакансий. Высокооплачиваемые предложения быстро закрываются, а перед откликом необходимо проверять статус конкретной карточки.

Похожую ситуацию KZ24.NEWS уже обнаруживал в сентябре, когда разбирал вакансии Enbek с зарплатами выше 2 млн ₸. Тогда редакция также отдельно предупреждала, что рекордная зарплата из месячной статистики не означает, что вакансия продолжает действовать в момент публикации.