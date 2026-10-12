Полевой археологический сезон 2026 года был богат не только на экспедиции, в которых приняли активное участие казахстанские учёные и студенты, но и на открытия, ставшие важным этапом в изучении многослойной истории Большого Алтая и сопредельных территорий Центральной Азии.

Масштабные раскопки на ключевых памятниках — от Чемала и Катанды до Сентелека и Восточного Казахстана — принесли серию ярких находок, которые уточняют хронологию древних культур, раскрывают особенности погребальных и поминальных обрядов и показывают маршруты культурных связей от Алтая до Прииртышья.

Организованные под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета, археологические экспедиции этого года стали очередным примером эффективного взаимодействия археологических школ Казахстана и России, на протяжении уже многих лет работающих единой командой с общими методиками, протоколами фиксации и планами публикаций.

Чемал‑2026: «подпись» тюркской эпохи в камне

В Чемальском районе Республики Алтай международная экспедиция НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ «Чемал 2026» под руководством профессора Николая Серегина исследовала памятник в местности Бике.

Главным открытием этого сезона стала поминальная оградка эпохи Тюркских каганатов. Это не погребение, а памятное место, где тюрки совершали обряды почитания умерших. Её характерные признаки, такие, как подквадратная форма, стенки из плит, каменный столбик в центре и стела к востоку, позволили учёным уверено отнести это открытие к тюркскому кругу памятников. Такие детали работают как «подпись»: они чётко отличают тюркские поминальные комплексы от сооружений других эпох.

«Поминальные оградки — наиболее распространённая группа археологических комплексов, демонстрирующих существование тюркских племён на обширных пространствах центральноазиатского региона, — поясняет профессор Николай Серегин. — Самые ранние такие сооружения известны на Алтае: судя по имеющимся материалам, они появились уже во второй половине V века н. э. и отражают формирование общности раннесредневековых тюрок. Найденные в этом году признаки дают надёжный набор маркеров для уверенной их атрибуции».

В работах участвовали сотрудники Казахского национального университета имени аль‑Фараби и студенты из Казахстана. Для будущих археологов практика на таком объекте — это возможность освоить «чтение» камня, то есть научиться по форме, расположению и деталям определять датировку и культурный контекст.

Сентелек‑2026: граница пазырыкского мира и редкий афанасьевский курган

Экспедиция «Сентелек 2026» в Чарышском районе Алтайского края под руководством профессора Сергея Грушина, в которой приняли участие лаборант Объединённого археологического научно-исследовательского центра им. А. Х. Маргулана Торайгыров университета Екатерина Блинова, а также студенты из Казахстана, работала на памятнике «Урочище Балчикова 3».

В этом сезоне перед археологами стояла задача уточнить северную границу распространения пазырыкской культуры скифского типа (V–III века до н. э.) и изучить «пограничные» объекты, где встречаются следы разных традиций.

Одним из основных объектов, исследованных в этом году, стал крупный курган пазырыкской культуры. Это каменная насыпь диаметром около 12 метров, могильная яма 2×1,5 метра и глубиной почти 3 метра. Несмотря на то что погребение оказалось разграбленным, археологи зафиксировали важные элементы обряда: ориентацию умершего (головой на юго‑восток, ноги согнуты в коленях), осколки керамического сосуда пазырыкского облика и три фрагмента золотой фольги.

«Золотая фольга — это характерный элемент декора, использовавшийся для облицовки предметов из бронзы и дерева, а также входивший в состав украшений и деталей костюма, — поясняет Сергей Грушин. — Даже во фрагментированном виде такие находки несут ценную информацию о ремесленных связях, технологиях и даже о моде того времени».

Настоящим открытием стал непотревоженный курган афанасьевской культуры, обнаруженный в последний день работ. Ограда из вертикально вкопанных каменных блоков, перекрытие из массивных плит, останки человека (на спине, ноги согнуты, голова на юго‑запад) и целый остродонный керамический сосуд с орнаментом — классический набор признаков афанасьевской традиции. По словам учёных, такая находка даёт чёткую точку отсчёта для сравнительного анализа памятников этой культуры.

Катанда‑2026: парные оградки и вопрос хронологии

На памятнике Катанда‑I в Усть‑Коксинском районе Республики Алтай в этом году работала международная команда НОЦ «Большой Алтай» АлтГУ вместе с археологами из Казахстана и студентами Института истории и международных отношений Алтайского госуниверситета.

Главным результатом сезона стала фиксация новой группы поминальных сооружений, в состав которой вошли парные оградки, расположенные к западу от объектов, изученных в прошлом году.

1 / 3

В центре одной из оградок сохранились остатки деревянного столбика, а между объектами найдены кости лошади — следы тризны, ритуального угощения. Образцы уже отобраны для радиоуглеродного анализа: именно он должен ответить на ключевой вопрос — синхронны ли новые оградки ранее изученным (вторая половина VI – первая половина VII века н. э.) или были возведены позже другой тюркской группой.

«В текущем полевом сезоне мы неожиданно выявили другую группу поминальных сооружений, — рассказывает Николай Серегин. — Не исключено, что они относятся к более позднему времени и были возведены другой группой тюрок. У нас есть возможности для уточнения датировки. Это остатки деревянного столбика и кости лошади, которые и дадут нам хороший материал для радиоуглеродных определений. Это позволит выстроить более точную хронологическую шкалу для тюркских памятников региона».

Восточный Казахстан: новые формы и редкие находки

Совместные раскопки Семиярско‑Кривинского комплекса в Восточном Казахстане, проведённые при участии Торайгыров университета (Павлодар), принесли в этом году важные открытия.

Соруководители экспедиции, кандидат исторических наук, научный сотрудник Объединённого археологического научно‑исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Торайгыров университета Илья Мерц и профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Грушин, подчёркивают, что проект строится на принципах равного партнёрства и единых исследовательских стандартах.

Так, в ходе раскопок на некрополе Семиярка‑IV были впервые обнаружены захоронения андроновской (фёдоровской) культуры с прямоугольными каменными оградами. Уникальность их в том, что ранее здесь фиксировались только круглые конструкции. Был также полностью зафиксирован погребальный обряд, что даёт ценные сведения о локальных вариантах традиции и о процессах в контактных зонах древнего населения Прииртышья.

На памятнике Балпык исследованы погребения VIII–IX веков. Среди находок: редкий тип железного боевого топора (в Южной Сибири известно не более пяти подобных), фрагменты кольчуги с чередованием железных и бронзовых колец, а также захоронение с двумя лошадьми и богатым конским снаряжением. Такая практика захоронений здесь встречается крайне редко.

«Это новый тип памятников, который ранее не исследовался в Прииртышье, — подчёркивает Илья Мерц. — Помимо погребальных объектов, здесь выявлен значительный поселенческий комплекс с материалами от энеолита до эпохи поздней бронзы. Такой многослойный памятник позволяет проследить, как менялись хозяйственные практики, обряды и связи населения на протяжении тысячелетий».

Эффективное взаимодействие учёных Казахстана и России

Итак, археологический сезон 2026 года наглядно показал, как устроено современное партнёрство учёных России и Казахстана.

В первую очередь, оно строится на общих научных задачах. В частности, исследования на Алтае и в Прииртышье были согласованы заранее, утверждена единая программа, установлены общие приоритеты и планы публикаций.

Все проекты вели пары руководителей из России и Казахстана, что обеспечивает учёным равные права и ответственность, а также делает результаты их работы максимально прозрачными.

Кроме того, важным фактором является и единая методика работы учёных, от разметки до отбора образцов, и одни и те же стандарты фиксации, чтобы данные можно было сравнивать, сводить в общие карты и базы. Помимо этого, учёные Казахстана и России регулярно обмениваются данными и анализами: образцами для радиоуглеродных дат, фотографиями, чертежами и описанием находок, которые идут в общий пул, что повышает надёжность выводов.

Одним словом, полученные результаты исследований материалов, найденных в ходе раскопок, станут основой для научных публикаций, отчётов и музейных экспозиций, укрепляя общее исследовательское пространство и расширяя знания о многослойной истории Большого Алтая и Центральной Азии.