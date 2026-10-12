Проверка Минздрава показала, что более чем на 3,5 тыс. из 14 365 проверенных участков поликлиник пациент не мог самостоятельно выбрать время и записаться к врачу через Damumed. Комитет медицинского контроля охватил около 80% участков первичной медпомощи по стране.

Ещё сложнее оказалась ситуация с профильными специалистами. Из 38 789 сформированных графиков приёма только 7 703, или около 20%, имели пометку «самозапись», сообщила председатель Комитета медицинского контроля Лаурра Ахметнияз в интервью TengriHealth.

Это не означает, что в четверти поликлиник вообще невозможно попасть к врачу: даже при отсутствии записи в приложении пациент может обратиться в регистратуру или call-центр. Проверка касалась именно реальной возможности самостоятельно увидеть график и выбрать свободное время через информационную систему.

В сентябре Минздрав говорил о гораздо более высоких показателях

Результаты проверки интересны на фоне статистики, которую ведомство опубликовало 2 сентября. Тогда сообщал Минздрав, что доля самостоятельной записи к врачам общей практики выросла до 72,5%, а к профильным специалистам — до 66,1%.

Напрямую сравнивать эти цифры с нынешними 75% и 20% нельзя. В сентябрьском сообщении министерство не раскрывало подробно методику расчёта показателя, тогда как новая проверка оценивала конкретные участки и сформированные графики: может ли пациент фактически открыть расписание в Damumed и самостоятельно выбрать слот.

Сам Комитет ранее признавал проблему: график врача может существовать в информационной системе, но возможность самостоятельной записи при этом остаётся закрытой. Именно поэтому с октября доступность обещали проверять каждые две недели. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

Графики профильных врачей должны открывать на 60 дней

С июля правила для специализированной амбулаторной помощи стали конкретнее. Медорганизации должны вносить графики профильных специалистов в медицинскую информационную систему с открытой датой не менее чем на 60 календарных дней и обновлять их при изменениях. Это закрепляют действующие правила Минздрава.

При этом самостоятельно обращаться непосредственно ко всем узким специалистам пациент не может. В большинстве случаев требуется направление врача первичного звена. Без него допускаются, в частности, отдельные обращения к акушеру-гинекологу, психологу и дерматовенерологу, повторный приём в рамках одного случая, динамическое наблюдение, подозрение на онкологическое или гематологическое заболевание и некоторые другие ситуации.

Комитет предлагает изменить ещё один болезненный механизм. Сейчас после пропущенного приёма направление к профильному специалисту может аннулироваться, из-за чего пациенту приходится снова идти к участковому за новым. Минздрав обсуждает возможность сохранять такое направление и позволять человеку самостоятельно выбирать другую дату.

Что делать, если в Damumed нет записи

Отсутствие свободной самозаписи в приложении не означает, что пациент должен просто ждать появления талона. Ахметнияз рекомендует обращаться в регистратуру или call-центр поликлиники: там также должны предоставить информацию о свободных дате и времени приёма.

Если решить вопрос на уровне регистратуры не удалось, первым местом для жалобы является Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы самой медицинской организации. Затем можно обратиться в региональное управление здравоохранения или территориальный департамент Комитета медицинского контроля. Официальные обращения можно подавать через eOtinish. Такой порядок разъясняет государство.

По вопросам доступности помощи в рамках ОСМС также работают контакт-центр 1414 и приложение Qoldau 24/7.

Региональную разбивку нынешней проверки Комитет не опубликовал. Поэтому установить, где именно доля закрытой самозаписи была самой высокой, по открытым данным пока нельзя. В другой статистике, касавшейся уже жалоб на доступность профильных специалистов за первое полугодие 2026 года, больше обращений фиксировали в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях, а также в Астане. Эти показатели относятся к другому массиву данных и не показывают результаты сентябрьской проверки.

Комитет намерен продолжать анализ каждые две недели. Ахметнияз заявила, что если выявленные нарушения не будут устранять, возможны повторные проверки и административные штрафы. Конкретные размеры взысканий за нынешние случаи пока не названы.