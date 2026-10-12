В Кызылординской области в очереди на новое жильё остаются 673 семьи, для которых аварийная квартира является единственным жильём. В регионе насчитывается 69 аварийных многоквартирных домов, а на приобретение 135 квартир для переселения в 2026 году из областного бюджета выделили 1,7 млрд ₸.

Однако есть важная деталь. Свежий официальный отчёт о жилищном строительстве за девять месяцев 2026 года по-прежнему формулирует эти 135 квартир как запланированные к выкупу. Документ не сообщает, что все они уже приобретены и переданы очередникам. Поэтому выделенные 1,7 млрд ₸ пока нельзя автоматически считать полностью исполненной программой.

При делении бюджета на заявленные 135 квартир получается около 12,6 млн ₸ на одну квартиру, по расчётам KZ24.NEWS. Это средний бюджетный лимит, а не подтверждённая цена каждой конкретной покупки.

В 69 аварийных домах находится 1005 квартир

Масштаб проблемы раскрывает новая программа реновации, утверждённая областным маслихатом 25 сентября. Согласно документу, во всех 69 аварийных домах находится 1005 квартир.

Большая часть проблемного фонда сосредоточена в Кызылорде: 63 дома и 945 квартир. Ещё три аварийных дома на 28 квартир находятся в Кармакшинском районе, один дом на 16 квартир — в Жалагашском и два дома на 16 квартир — в Сырдарьинском районе.

При этом число квартир в аварийных домах нельзя приравнивать к очереди на переселение. В официальный список входят только семьи, для которых такое жильё является единственным. Последний отчёт управления энергетики и ЖКХ указывает 673 семьи. В русскоязычной публикации Kazinform они названы «673 человека», однако первичный документ использует именно понятие «семьи».

Последние аварийные дома планируют снести только в 2030 году

Региональная программа впервые даёт поэтапный график ликвидации всего аварийного фонда. В 2026 году в Кызылорде планируется снести шесть домов на 62 квартиры. В 2027 году — 13 домов на 158 квартир, в 2028-м — 14 домов на 222 квартиры, в 2029-м — 16 домов на 227 квартир.

Последний этап запланирован на 2030 год: 17 домов на 308 квартир в Кызылорде и три дома на 28 квартир в Кармакшинском районе. В сумме график охватывает все нынешние 69 домов и 1005 квартир.

Адресного перечня всех домов в самой программе нет. Конкретные объекты, сроки и очередность должны определять городские и районные акиматы. Для отдельных инвестиционных проектов реновации документ также предусматривает получение согласия собственников.

Год назад программа тоже растянулась на два календарных года

Похожая ситуация уже была с предыдущей закупкой. По итогам 2024 года власти сообщали о выделении 1,6727 млрд ₸ на квартиры для жителей аварийных домов. На 31 декабря были заключены договоры выкупа 123 квартир. Позднее управление сообщило, что в итоге были приобретены и распределены 135 квартир, которые жители получили в марте 2025 года. После переселения снесли три аварийных дома.

На этот раз отчёт за девять месяцев, опубликованный 6 октября, вновь говорит о планируемом приобретении 135 квартир. Информация о фактическом количестве уже выкупленных квартир для этой категории в документе не приведена.

Отдельная проблема — дома, которые пока не признаны аварийными, но требуют капитального ремонта. Таких в области 601 из 1505 многоквартирных домов, или около 40%. Это другая категория: необходимость капитального ремонта сама по себе не означает, что дом подлежит сносу или расселению.