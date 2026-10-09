Около 70% выявленных незаконных граффити в Астане приходится на район Сарыарка. Такие результаты мониторинга приводит молодёжный ресурсный центр «Астана жастары», который вместе с районными акиматами проводит в столице акции «Антивандал».

В рамках очередного этапа проекта волонтёры и активисты закрашивают несанкционированные надписи и рисунки на городских объектах. К акции присоединился актёр Даурен Сергазин. Одной из площадок стала территория возле столичного амфитеатра. При этом называть нынешнее мероприятие началом проекта не совсем корректно. «Антивандал» проводится в Астане с 2024 года, а в 2026-м подобная работа приобрела достаточно большой масштаб.

По данным руководителя отдела профилактики правонарушений «Астана жастары» Дауыржана Жумахана, к концу сентября центр организовал уже 357 антивандальных акций.

Почему особое внимание уделяют Сарыарке

Предыдущий крупный этап «Антивандала» прошёл 24 сентября возле скейт-парка на улице Мухтара Ауэзова в районе Сарыарка. Волонтёры удаляли незаконные рисунки и надписи с общественных объектов. Именно тогда организаторы раскрыли результаты мониторинга: примерно семь из десяти зарегистрированных граффити столицы обнаружены в Сарыарке.

«Астана жастары» объясняла выбор района именно этой статистикой. При этом в опубликованных данных не уточняется абсолютное количество выявленных граффити, поэтому определить, сколько конкретно объектов приходится на Сарыарку, пока невозможно. Акции предусматривают не только закрашивание рисунков. Их организаторы рассматривают такие мероприятия как способ вовлечь молодых жителей города в уход за общественными пространствами и профилактику повреждения городского имущества.

Таким образом, нынешняя акция возле амфитеатра — продолжение уже действующей программы, а не её первый запуск.

357 акций — но без статистики повторного вандализма

У проекта при этом есть показатель, которого пока не хватает для оценки его эффективности. Акимат сообщает о количестве проведённых мероприятий, однако в открытых материалах нет данных о том, сколько граффити было удалено, сколько объектов после очистки подверглись вандализму повторно и как изменилось общее число подобных случаев по сравнению с 2024–2025 годами.

Поэтому 357 проведённых акций показывают масштаб работы волонтёров, но сами по себе ещё не позволяют определить, насколько в городе сократилось количество незаконных надписей.