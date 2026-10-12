Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ещё в январе 2026 года на заседании Национального курултая сообщил о том, что в этом году наша страна примет крупный международный научно-практический форум, посвящённый вопросам исторической роли Большого Алтая в тюркской цивилизации.

Это мероприятие – Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай – прародина тюрков» – дважды уже было организовано в Республике Алтай Российской Федерации, в 2024 и 2025 годах, и вот теперь третье, по инициативе Президента Токаева, прошло у нас в Казахстане.

В научном мире этот форум стал определённым событием, поскольку впервые был организован за пределами России, предоставив тем самым возможность ряду европейских учёных-тюркологов стать его участниками.

Кстати, «Большой Алтай – прародина тюрков» — это не единственный научный форум, организованный в России и посвящённый изучению вопросов тюркологии и алтаистики. С 2019 года здесь проводят ещё и Международный алтаистический форум, который также собирает авторитетных и молодых учёных, изучающих тюркский мир. Его неизменным организатором является Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета. Директор НОЦ «Большой Алтай», доктор исторических наук, профессор Юлия Александровна Лысенко уточняет, что оба форума – это взаимодополняющие мероприятия, развивающие одну из самых актуальных на сегодняшний день тем – изучение исторического наследия тюркского мира и его значения в современности.

Что объединяет научные форумы и как прошла конференция «Большой Алтай – прародина тюрков» в Казахстане – об этом и многом другом Юлия Александровна рассказала в интервью нашему порталу.

Юлия Александровна, прежде всего, вопрос к Вам, как к директору НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», который является главным организатором Международного алтаистического форума, посвящённого исследованию истории и современности славяно-тюркского мира на пространстве Большого Алтая. Начиная с 2019 года вы уже провели четыре масштабных форума, и в тему тюркского мира погружены максимально. На Ваш взгляд, какие задачи на сегодняшний день следует решать в первую очередь для укрепления добрососедских отношений между народами наших стран?

Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», который функционирует с 2019 года, сегодня является крупнейшим международным консорциумом университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая.

То, что за этот небольшой период нам удалось консолидировать усилия учёных из многих стран — России, государств Центральной Азии, Монголии, Китая, Азербайджана, — свидетельствует о том, что наша повестка, связанная с исследованиями в области алтаистики и тюркологии, действительно актуальна и востребована.

Отмечу, что наш центр ведёт постоянный мониторинг средств массовой информации. Вопросы генезиса тюркской цивилизации, этапы её развития сейчас очень активно обсуждается в СМИ. Мы видим и большой интерес к нашим исследованиям в университетах разных стран мира: многие партнёры стремятся подключиться к этой работе. Всё это свидетельство того, что наука и образование — стержень интеграционных процессов в рамках Большого Алтая и дают хороший, позитивный результат.

Ярким примером растущего международного авторитета Центра стало установление в этом году контактов с Академией наук Республики Туркменистан. Два учёных из этой страны приезжали на Алтай и участвовали в нашей международной этнографической экспедиции — для нас это большое событие в научной жизни. Мы достигли договорённости о сотрудничестве с Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана и планируем подписать договор о совместной работе и исследованиях.

Ещё один важный результат этого 2026 года — договор о сотрудничестве с Международным институтом центральноазиатских исследований (МИЦАИ), штаб-квартира которого расположена в Самарканде (Республика Узбекистан). Буквально несколько недель назад состоялось рабочее совещание научного совета МИЦАИ, по итогам которого Алтайский госуниверситет вошёл в состав ассоциированных членов института. Это открывает большие перспективы расширения сотрудничества в области алтаистики, тюркологии и совместных исследований. И это, конечно, вдохновляет нас на дальнейшую работу.

Вы принимали участие в только что завершившейся в Казахстане III Международной научно-практической конференции «Большой Алтай – прародина тюрков». В чём отличие этого форума от того, что организует НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»? Какие схожие вопросы, касающиеся изучения тюркологии, рассматривают обе эти площадки?

Я бы скорее говорила не об отличиях этих двух крупнейших научных мероприятий, а о том, что они всегда идут в тандеме, и дополняют друг друга.

Всё началось с Международного алтаистического форума, который впервые прошёл в 2019 году. Мы позиционировали его и продолжаем представлять, как большую международную площадку для обмена результатами научных исследований и опытом, для поиска новых возможностей совместной работы в области алтаистики и тюркологии. Наш форум — всегда массовое мероприятие. Мы приглашаем на него не только именитых учёных, специалистов по истории тюркской цивилизации и современных тюркоязычных народов, но и молодое поколение — обязательно.

Достаточно вспомнить форум прошлого, 2025 года: зарегистрировались около 500 человек, приехали порядка 400. Из них 150 — молодые учёные из России, стран Центральной Азии, Монголии, Китая. Они участвовали в пленарном заседании, проводили свои секционные заседания, посещали секции форума, общались с ведущими учёными и получали у них консультации. В ходе форума маститые учёные прочитали несколько лекций для молодых участников. Это широкий, многоплановый формат — праздник науки для большого научного сообщества.

Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай. Прародина тюрков» в этом году в третий раз прошла на площадке Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва. Организаторы конференции всегда подчёркивали, и нам это очень приятно, что предлагают нам стать её соорганизаторами, и что мы работаем в тандеме. Обе площадки, оба мероприятия объединяет общая тематика.

На форуме речь идёт о тюркской цивилизации в целом: его участники изучают широкий спектр проблем истории, археологии, этнографии, лингвистические процессы. Формат же международной научно-практической конференции говорит сам за себя: она посвящена более узкой, конкретной научной теме: «Большой Алтай — прародина тюрков».

Задача конференции — собрать специалистов, которые действительно занимаются этногенезом тюркской цивилизации, её зарождением.

А то, что она зарождалась на Алтае — уже неоспоримый факт.

В идейном смысле форум и конференция близки друг к другу и взаимодополняют друг друга. Но форум — более масштабное, массовое и многоплановое мероприятие, а конференция нацелена на обсуждение сугубо конкретной научной проблематики. Поэтому и состав её участников значительно меньше — не больше ста человек, она камерного типа. Это нисколько не умаляет её заслуг в продвижении идеи зарождения тюркской цивилизации на Алтае — эффект от неё очень большой.

С каким результатом Вы вернулись из Казахстана? Что нового и актуального Вы отметили для себя на этой конференции, что готовы привнести в работу НОЦ «Большой Алтай»?

Первые две международные научно-практические конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков» проходили на территории Российской Федерации, в Республике Алтай, а третья, в сентябре 2026 года, — в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва. Как участник этой конференции хочу отметить высокий уровень её организации.

Пользуясь возможностью, хочу выразить восхищение коллегами из Евразийского национального университета: им удалось развить повестку конференции и — самое главное — расширить географию её участников. В силу известных обстоятельств, когда Россия находится в изолированном положении, мы, к сожалению, сейчас не можем приглашать к нам, в Россию, учёных-тюркологов из европейских стран — они просто не едут. А казахстанским коллегам это удалось: на конференции присутствовали известнейшие специалисты, особенно в сфере тюркской лингвистики, филологии и изучения тюркской руники, — учёные из Германии, Венгрии, Турции, Болгарии. Это, конечно, украсило конференцию, сделало её более содержательной и насыщенной.

Поэтому мы были очень рады возможности познакомиться с результатами исследований учёных многих стран. Конференция, ещё раз отмечу, была организована на очень высоком уровне. Работал синхронный перевод практически со всех языков на любые языки — это тоже свидетельствует о масштабности подготовки и о возможностях Евразийского национального университета. Площадкой проведения конференции был выбран один из пансионатов озера Боровое, где мы могли насладиться природой Казахстана и увидеть, насколько страна экономически выросла. Было очень интересно и очень полезно.

Что же касается сотрудничества НОЦ «Большой Алтай» с казахстанскими коллегами, эта конференция тоже стала для нас очень продуктивной: нам удалось провести переговоры с рядом руководителей научно-исследовательских центров и наметить на перспективы взаимодействия, особенно в области археологии — тюркской археологии — и изучения истории тюркской цивилизации.

Очень много позитивного мы достигли и в переговорах непосредственно с коллегами из Евразийского национального университета: будем делать несколько совместных проектов. Пока не буду особо афишировать их, но уверена, что 2027 год станет очень плодотворным в области совместных исследований тюркской цивилизации.